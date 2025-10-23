Sáng 23-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động trái chiều

Sáng 23-10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 146,6 triệu đồng/lượng, bán ra 148,6 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp khác cũng được điều chỉnh quanh vùng 148,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, song mức mua vào có sự chênh lệch rõ rệt. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu mua vào tới 147,6 triệu đồng/lượng, trong khi Tập đoàn Phú Quý chỉ mua vào 146 triệu đồng/lượng. Việc chênh lệch giá giữa các doanh nghiệp phần nào phản ánh sự thận trọng của thị trường sau giai đoạn tăng nóng.

Diễn biến này cũng cho thấy thị trường vàng trong nước tạm ổn định sau một ngày biến động mạnh, với biên độ tăng giảm lên đến hàng triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng miếng SJC chững lại sau một ngày biến động mạnh

Ở nhóm vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, công ty SJC niêm yết mua vào 145,4 triệu đồng/lượng, bán ra 147,9 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng so với hôm qua.

Tại PNJ, nhẫn trơn thương hiệu PNJ được giao dịch 146 triệu đồng/lượng mua vào, 148,6 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi Bảo Tín Minh Châu tiếp tục dẫn đầu với mức 150 triệu đồng mua vào, 153 triệu đồng bán ra, cao hơn 4 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu khác.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC vẫn ở mức rất cao khi một số cửa hàng báo giá mua vào 161,2 triệu đồng/lượng, bán ra 166,2 triệu đồng/lượng, cao hơn giá tại các công ty vàng lớn tới 17 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này phản ánh tình trạng mất cân đối cung – cầu và xu hướng đầu cơ ngắn hạn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục lao dốc, hiện giao dịch quanh mức 4.083 USD/ounce, giảm thêm 50 USD so với sáng hôm qua. Đêm qua, giá có thời điểm lùi sâu về gần 4.000 USD/ounce rồi bật tăng trở lại trên 4.100 USD/ounce, cho thấy tâm lý giao dịch bất ổn.

So với đỉnh kỷ lục đầu tuần, vàng thế giới đã mất hơn 300 USD/ounce, tương đương giảm 7,3% chỉ trong vài ngày.

Giới phân tích cho rằng vàng đang chịu áp lực bán tháo do đồng USD phục hồi và lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức 3,9%. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại Mỹ – Trung tạm lắng cũng khiến nhà đầu tư giảm nhu cầu nắm giữ vàng như tài sản trú ẩn.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới tương đương 129,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trong nước khoảng 19,2 triệu đồng/lượng, và thấp hơn vàng tự do tới 36,8 triệu đồng/lượng – mức chênh lệch hiếm thấy.

Trước tình trạng giá vàng biến động mạnh và tiềm ẩn yếu tố đầu cơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 đã đề nghị cơ quan công an và cơ quan thuế TP HCM tăng cường thanh – kiểm tra thị trường vàng, nhằm bảo đảm kỷ cương, ngăn chặn hành vi thao túng, thổi giá và trục lợi gây bất ổn cho nền kinh tế.



