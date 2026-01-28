Tối 28-1, giá vàng miếng SJC vượt mốc 184 triệu đồng/lượng

Tối 28-1, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh vàng tiếp tục đẩy giá vàng lên mốc cao mới, mua vào 181,7 triệu đồng/lượng, bán ra 184,2 triệu đồng/lượng, tăng tới 2,8 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Chỉ trong một ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng gần 7 triệu đồng, lên mức cao nhất từ trước tới nay.

Cùng nhịp tăng vọt, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được Công ty SJC giao dịch mua vào 180,7 triệu đồng/lượng, bán ra 183,7 triệu đồng/lượng, tăng tới 2,8 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Trong một ngày, giá vàng nhẫn cũng tăng tới 7,7 triệu đồng/lượng, mức tăng nhanh và sốc hơn so với đà tăng của giá vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước chưa ngừng đà tăng sốc trong bối cảnh giá thế giới biến động rất mạnh. Trong ngày hôm nay, giá vàng thế giới có thời điểm vượt xa mốc 5.300 USD/ounce – cao nhất trong lịch sử. Tới 19 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 5.260 USD/ounce, vẫn tăng hơn 30 USD/ounce so với buổi sáng.

Trong vòng 1 tháng qua, giá vàng tăng xấp xỉ 900 USD/ounce (+20%).

Giá vàng trong nước liên tục lập những mốc cao mới

Giá vàng biến động mạnh trong bối cảnh đồng USD đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, sau khi lao dốc vài ngày qua. Hiện chỉ số đồng USD (DXY Index) rớt xuống chỉ còn 96,2 điểm.

TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, phân tích đà tăng nhanh của giá vàng thời gian qua chủ yếu xuất phát từ rủi ro địa chính trị gia tăng và căng thẳng thương mại quay trở lại, qua đó thúc đẩy mạnh nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và châu Âu leo thang; tình hình bất ổn kéo dài tại Trung Đông, đặc biệt là liên quan đến Iran, cùng với những bất định xoay quanh cuộc xung đột Nga – Ukraine… tiếp tục làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro trên toàn cầu.

Các ngân hàng trung ương vẫn duy trì hoạt động mua vàng quy mô lớn như một phần trong chiến lược phi đô la hóa. Giá vàng cũng được hỗ trợ thêm bởi những lo ngại về tính bền vững tài khóa của Mỹ, nợ công gia tăng và mức độ độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)…

Dù vậy, giới phân tích cũng cảnh báo giá vàng tăng dựng đứng trong thời gian ngắn có thể đảo chiều giảm mạnh khi nhà đầu tư ồ ạt chốt lời.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 166,5 triệu đồng/lượng.