HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tối 28-1, giá vàng miếng SJC vượt mốc 184 triệu đồng/lượng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Chỉ trong một ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng gần 7 triệu đồng đưa giá vàng trong nước lên mức cao nhất từ trước tới nay.

Tối 28-1, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh vàng tiếp tục đẩy giá vàng lên mốc cao mới, mua vào 181,7 triệu đồng/lượng, bán ra 184,2 triệu đồng/lượng, tăng tới 2,8 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Chỉ trong một ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng gần 7 triệu đồng, lên mức cao nhất từ trước tới nay.

TIN LIÊN QUAN

Cùng nhịp tăng vọt, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được Công ty SJC giao dịch mua vào 180,7 triệu đồng/lượng, bán ra 183,7 triệu đồng/lượng, tăng tới 2,8 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Trong một ngày, giá vàng nhẫn cũng tăng tới 7,7 triệu đồng/lượng, mức tăng nhanh và sốc hơn so với đà tăng của giá vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước chưa ngừng đà tăng sốc trong bối cảnh giá thế giới biến động rất mạnh. Trong ngày hôm nay, giá vàng thế giới có thời điểm vượt xa mốc 5.300 USD/ounce – cao nhất trong lịch sử. Tới 19 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 5.260 USD/ounce, vẫn tăng hơn 30 USD/ounce so với buổi sáng.

Trong vòng 1 tháng qua, giá vàng tăng xấp xỉ 900 USD/ounce (+20%).

Giá vàng SJC tăng vọt lên 184 triệu đồng / lượng trong bối cảnh kinh tế 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước liên tục lập những mốc cao mới

Giá vàng biến động mạnh trong bối cảnh đồng USD đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, sau khi lao dốc vài ngày qua. Hiện chỉ số đồng USD (DXY Index) rớt xuống chỉ còn 96,2 điểm.

TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, phân tích đà tăng nhanh của giá vàng thời gian qua chủ yếu xuất phát từ rủi ro địa chính trị gia tăng và căng thẳng thương mại quay trở lại, qua đó thúc đẩy mạnh nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và châu Âu leo thang; tình hình bất ổn kéo dài tại Trung Đông, đặc biệt là liên quan đến Iran, cùng với những bất định xoay quanh cuộc xung đột Nga – Ukraine… tiếp tục làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro trên toàn cầu.

Các ngân hàng trung ương vẫn duy trì hoạt động mua vàng quy mô lớn như một phần trong chiến lược phi đô la hóa. Giá vàng cũng được hỗ trợ thêm bởi những lo ngại về tính bền vững tài khóa của Mỹ, nợ công gia tăng và mức độ độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)…

Dù vậy, giới phân tích cũng cảnh báo giá vàng tăng dựng đứng trong thời gian ngắn có thể đảo chiều giảm mạnh khi nhà đầu tư ồ ạt chốt lời.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 166,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tăng vọt lên 184 triệu đồng / lượng trong bối cảnh kinh tế 2026 - Ảnh 3.

Tin liên quan

Sáng 28-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng lên mức khó tin

Sáng 28-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng lên mức khó tin

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC sáng nay vượt 181 triệu đồng, theo mốc kỷ lục mới của giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 28-1: Giá vàng thế giới tăng hơn 170 USD

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 28-1, lại lập kỷ lục mới khi nhà đầu tư tháo chạy khỏi đồng USD, dồn vốn sang kim loại quý này

Giá vàng, bạc "nóng bỏng tay"

Giá vàng, bạc ở thị trường quốc tế liên tục lập đỉnh, kéo giá trong nước cao chưa từng có; nhiều người xếp hàng xuyên đêm chờ mua

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng pnj giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo