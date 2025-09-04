Tối 4-9, giá vàng nhảy vọt lên 139 triệu đồng, chuyên gia nói điều bất ngờ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tối 4-9, giá vàng nhảy vọt lên 139 triệu đồng, chuyên gia nói điều bất ngờ

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng vọt khi một số cửa hàng vàng nhỏ đẩy giá chạm mốc đỉnh mới - 139 triệu đồng, chuyên gia cảnh báo rủi ro với vàng SJC

Cuối ngày 4-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ niêm yết mua vào 132,4 triệu đồng/lượng, bán ra 133,9 triệu đồng/lượng, duy trì ở mức cao so với buổi sáng. Đây là mốc giá cao nhất được các công ty niêm yết chính thức. 

TIN LIÊN QUAN

Dù vậy, trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC lại tiếp tục gây bất ngờ. Cuối ngày hôm nay, một số cửa hàng nhỏ ở TP HCM báo giá vàng miếng mua vào 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng, tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đang cao hơn tại các công ty lớn tới 5 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng neo ở mức cao, 126,2 triệu đồng/lượng mua vào và 128,7 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng và là mức cao nhất từ trước tới nay.

Tối 4-9, giá vàng nhảy vọt lên 139 triệu đồng, chuyên gia nói điều bất ngờ- Ảnh 2.

Giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều so với thế giới. Trong khi vàng quốc tế giảm mạnh, thị trường trong nước vẫn giữ nhịp tăng. Cuối ngày, kim loại quý trên sàn quốc tế đang được giao dịch ở mức 3.547 USD/ounce, giảm khoảng 35 USD/ounce so với giá cao nhất trong phiên trước.

Giá vàng liên tục tăng sốc

Diễn biến tăng sốc của giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do khiến cả giới chuyên gia cũng bất ngờ. Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động tối 4-9, chuyên gia vàng Trần Duy Phương nói rằng giá vàng miếng SJC được một số cửa hàng vàng đẩy lên sát mốc 140 triệu đồng/lượng - là mức tăng sốc và khó tin.

"Người dân và nhà đầu tư nên bình tĩnh, vì đang xuất hiện rủi ro khi nắm giữ vàng miếng SJC lúc này. Bởi hiện tại, giá vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới từ 20 triệu đồng tới 25 triệu đồng (trên thị trường tự do). Khả năng cao thị trường sẽ có nguồn cung dồi dào trong thời gian tới sau khi nghị định mới về quản lý vàng theo hướng xóa độc quyền vàng miếng có hiệu lực từ đầu tháng 10. Giá vàng thế đang trong chu kỳ đỉnh sẽ có sự điều chỉnh suy giảm trong thời gian tới" – ông Phương phân tích.

Dự báo mới nhất về giá vàng thế giới, ông Heng Koon How, Giám đốc Chiến lược thị trường, Ngân hàng UOB Singapore, cho rằng lực mua mạnh từ Trung Quốc cùng kỳ vọng thị trường về việc Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất 0,5 điểm % trong tháng 9; sự suy yếu trở lại của đồng USD đã thúc đẩy đợt tăng giá mới nhất của vàng. Ở mức khoảng 3.500 USD/ounce, vàng hiện đã chạm đến mục tiêu cuối năm của UOB.

"Dự báo của chúng tôi về giá vàng là có thể đạt 3.600 USD/ounce cho quý 1/2026 và 3.700 USD/ounce cho quý 2/2026" – ông Heng Koon How nói.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 113,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng trên thị trường tự do tới 25 triệu đồng/lượng.

Tối 4-9, giá vàng nhảy vọt lên 139 triệu đồng, chuyên gia nói điều bất ngờ- Ảnh 3.

Xuất hiện mốc giá 139 triệu đồng/lượng trên thị trường tự do

Tối 4-9, giá vàng nhảy vọt lên 139 triệu đồng, chuyên gia nói điều bất ngờ- Ảnh 4.

Giá vàng miếng SJC nhảy vọt trong những ngày qua

 

Tin liên quan

Nghẹt thở trước tiệm vàng, hàng trăm người xếp hàng chờ mua khi giá vàng lên đỉnh lịch sử

Nghẹt thở trước tiệm vàng, hàng trăm người xếp hàng chờ mua khi giá vàng lên đỉnh lịch sử

(NLĐO) - 9 giờ sáng ngày 4-9, hàng trăm người dân đã xếp hàng kín tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu, phố Cầu Giấy, Hà Nội.

Giá vàng lại lập kỷ lục, người ôm vàng miếng SJC đang lãi hơn 50 triệu đồng mỗi lượng

(NLĐO)- Tính từ đầu năm 2025 đến nay, người nắm giữ vàng miếng SJC đã lãi hơn 50 triệu đồng/lượng.

Vì sao giá vàng chưa giảm?

Giá vàng có thể giảm hay không phụ thuộc sự cân đối cung - cầu

giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng pnj
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo