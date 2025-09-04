HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nghẹt thở trước tiệm vàng, hàng trăm người xếp hàng chờ mua khi giá vàng lên đỉnh lịch sử

Tin, ảnh, video: Thùy Linh

(NLĐO) - 9 giờ sáng ngày 4-9, hàng trăm người dân đã xếp hàng kín tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu, phố Cầu Giấy, Hà Nội.

Mở cửa phiên giao dịch thời điểm 9 giờ sáng, nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua, với giá vàng nhẫn bán ra tới 129,5 triệu đồng/lượng.

Nghẹt thở trước tiệm vàng , hàng trăm người xếp hàng chờ mua vàng ở Hà Nội - Ảnh 1.

Lượng khách đổ về cửa hàng ngày càng đông

Nghẹt thở trước tiệm vàng , hàng trăm người xếp hàng chờ mua vàng ở Hà Nội - Ảnh 2.

Rất đông người xếp hàng từ sáng sớm nhưng 9 giờ vẫn chưa nhận được số để giao dịch

Giá vàng nhẫn tiếp tục lập đỉnh cao nhất lịch sử, song nhiều khách hàng vẫn quyết định mua vào. Nhiều người cho biết đã đi từ 7 giờ sáng, xếp hàng vài tiếng nhưng hơn 9 giờ vẫn chưa biết có mua được vàng hay không.

Chị Thu Phượng, xã Đông Anh, Hà Nội, cho biết 6 giờ sáng xuất phát từ ở nhà, đến cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở Cầu Giấy đợi hơn 2 tiếng nhưng chưa biết có mua được vàng.

Những ngày gần đây, dù giá vàng tăng vọt, tuy nhiên rất nhiều người dân vẫn quyết định mua tích trữ.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu chỉ bán giới hạn mỗi người 1 chỉ, mở bán nửa tiếng là thông báo hết hàng.

Không chỉ vàng, bạc cũng hết hàng

Các tiệm vàng khác như của Doij ở Cầu Giấy vắng khách vì hết vàng nhẫn, không bán vàng miếng.

Không chỉ vàng mà bạc cũng khan hàng trong thời điểm giá tăng vọt, tiến sát mốc 43 triệu đồng/kg, mốc cao nhất lịch sử. Đại diện Phú Quý cho biết khách hàng mua vàng và bạc đều phải đặt trước.

Nhiều người xếp hàng trước cửa tiệm vàng từ sáng

Tin liên quan

Cuối ngày 3-9, các cửa hàng đẩy giá vàng miếng SJC tăng sốc

Cuối ngày 3-9, các cửa hàng đẩy giá vàng miếng SJC tăng sốc

(NLĐO) - Thị trường vàng trong nước chiều tối 3-9 xuất hiện mức giá vàng miếng SJC lên tới 136,5 triệu đồng/lượng tại nhiều cửa hàng ở TP HCM

Vì sao giá vàng chưa giảm?

Giá vàng có thể giảm hay không phụ thuộc sự cân đối cung - cầu

Giá vàng hôm nay 4-9: Tiếp tục lập kỷ lục mới

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 4-9, tiếp tục đà tăng khi dữ liệu việc làm tại Mỹ suy yếu, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vốn của các nhà đầu tư.

giá vàng tăng Bảo Tín Minh Châu xếp hàng mua vàng vàng giá vàng hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo