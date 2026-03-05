Tối 5-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Lúc 20 giờ 30 phút ngày 5-3, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 5.130 USD/ounce, mất gần 50 USD/ounce so với buổi sáng.

Giá vàng giảm tiếp trong bối cảnh áp lực chốt lời từ thị trường vẫn mạnh mẽ, sau khi lên đỉnh cao nhất trên 5.400 USD/ounce cuối tuần qua.

Trong phiên, có thời điểm giá vàng rớt thảm, thủng mốc 5.100 USD/ounce xuống chỉ còn 5.082 USD/ounce. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy giúp giá vàng tăng trở lại ngay sau đó.

Những ngày qua, giá vàng liên tục dao động cả trăm USD/ounce mỗi phiên trước tác động của chiến sự ở khu vực Trung Đông. Theo các chuyên gia, vàng đang là kênh trú ẩn an toàn của dòng tiền khi căng thẳng địa chính trị leo thang, nhưng ở chiều ngược lại sự biến động liên tục cũng gây rủi ro cho những nhà đầu cơ – lướt sóng ngắn hạn.

Giá vàng trong nước tăng trở lại

Trong khi giá thế giới đi xuống, giá vàng trong nước lại biến động ngược chiều. Tính tới cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh vàng niêm yết mua vào 181,7 triệu đồng/lượng, bán ra 184,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng được giao dịch ở mức 181,4 triệu đồng/lượng mua vào, 184,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng đi lên sau khi mất tới 5 triệu đồng/lượng trong ngày hôm qua; và mất tổng cộng khoảng 6 triệu đồng/lượng từ cuối tuần trước tới nay.

Dù giá vàng biến động liên tục, có lúc giảm sâu, nhưng việc mua vàng lúc này là không dễ. Một số công ty như PNJ, DOJI, Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải, SBJ không có vàng miếng SJC để bán cho khách; vàng nhẫn trơn các thương hiệu này cũng chỉ giao dịch mỗi khách tối đa khoảng 1-2 chỉ. Công ty SJC thông báo khách mua vàng miếng SJC phải đặt trước qua website của công ty, trong khi vàng nhẫn trơn cũng tùy thời điểm và khách có thể mua tối đa 1-2 chỉ.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 162,2 triệu đồng/lượng.