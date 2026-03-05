HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 5-3: Tiếp tục sụt giảm

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 5-3, chưa dừng đà giảm khi nhà đầu tư còn bán chốt lời, bất chấp giá trị của đồng USD đi xuống.

Giá vàng hôm nay, 5-3: Tiếp tục sụt giảm - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tiếp tục suy yếu

Lúc 6 giờ ngày 5-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.142 USD/ounce, giảm 65 USD so với mức đỉnh 5.207 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng thế giới đã có lúc phục hồi nhẹ nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trở lại, trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, khó dự báo kết quả cuối cùng.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị đảo ngược do một số nhà giao dịch ngắn hạn thực hiện chốt lời, dẫn đến áp lực bán ra và khiến giá quay đầu giảm.

Trên các thị trường tài chính khác, chỉ số đô la Mỹ (DXY) đang suy yếu, tạo điều kiện hỗ trợ phần nào cho giá vàng – vốn thường có mối quan hệ nghịch chiều với "đồng bạc xanh". Đồng thời, giá dầu thô ổn định quanh mức 74,25 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức 4,1%. 

Những yếu tố này phản ánh tâm lý thị trường vẫn thận trọng trước các rủi ro toàn cầu, dù hoạt động chốt lời đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

Giới phân tích nhận định dù giá vàng đang điều chỉnh giảm, xu hướng trung và dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn từ căng thẳng địa chính trị, cùng với chính sách tiền tệ linh hoạt của các ngân hàng trung ương lớn. Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến kinh tế vĩ mô và tin tức địa chính trị để đánh giá hướng đi tiếp theo của kim loại quý này.

Giá vàng hôm nay, 5-3: Tiếp tục sụt giảm - Ảnh 2.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 4-3: Vàng thế giới giảm gần 300 USD

Giá vàng hôm nay, 4-3: Vàng thế giới giảm gần 300 USD

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 4-3, giảm đáng kể khi đồng USD tiếp tục tăng giá, lãi suất trái phiếu đi lên và nhà đầu tư còn bán chốt lời.

Tối 3-3, giá vàng, bạc rớt thẳng đứng

(NLĐO) – Giá vàng rớt hàng trăm USD/ounce trên thị trường quốc tế; bạc cũng bị bán tháo.

VIDEO: "Lướt sóng" vàng theo tin chiến sự ở Trung Đông có rủi ro?

(NLĐO) – Vàng không chỉ là kênh trú ẩn an toàn trong ngắn hạn mà còn hưởng lợi từ nỗi lo thuế quan giữa Mỹ và các nước.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
