Tối 9-10, xuất hiện giá vàng miếng SJC vượt 148 triệu đồng ở cửa hàng vàng nhỏ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tối 9-10, xuất hiện giá vàng miếng SJC vượt 148 triệu đồng ở cửa hàng vàng nhỏ

Thái Phương

(NLĐO) – Một số cửa hàng vàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC vượt 148 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới tới 20 triệu đồng.

Cuối ngày 9-10, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì giá vàng trong nước ở vùng đỉnh. Các công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với cuối ngày hôm qua. 

TIN LIÊN QUAN

Cùng ở vùng đỉnh, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh 136,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139,5 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.

Đây là mức cao nhất của giá vàng miếng được niêm yết chính thức tại các doanh nghiệp lớn. Dù vậy, thị trường vàng tự do đang xuất hiện những mức giá khó tin. Hiện một số cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM báo giá vàng miếng SJC mua vào tới 146,5 triệu đồng/lượng, bán ra 148,5 triệu đồng/lượng, cao hơn tại các công ty vàng lớn khoảng 6 triệu đồng. Mức giá này cũng cao hơn giá thế giới quy đổi tới 20 triệu đồng.

Tối 9-10, xuất hiện giá vàng miếng SJC vượt 148 triệu đồng ở cửa hàng vàng nhỏ - Ảnh 1.

Giá vàng trong nước đang duy trì ở vùng đỉnh

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, bất chấp giá vàng miếng SJC tự do tăng sốc, chợ mạng vẫn có không ít người hỏi mua - bán vàng trong bối cảnh mua vàng qua kênh chính thức là các công ty vàng gặp khó khăn. Dù vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo việc mua bán vàng qua chợ mạng có thể gặp rủi ro mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng và thậm chí là bị phạt – khi mua bán với các đơn vị không có giấy phép kinh doanh vàng miếng.

Giá vàng trong nước duy trì ở mốc đỉnh trong bối cảnh giá thế giới cũng chưa dừng đà đi lên. Tối nay, theo giờ Việt Nam, kim loại quý vẫn tiếp tục biến động mạnh. Có thời điểm, giá vàng thế giới tăng tới 4.055 USD/ounce, rồi lao dốc trở lại về 4.024 USD/ounce.

Kỷ lục của giá vàng được ghi nhận tới thời điểm này là 4.058 USD/ounce, tăng xấp xỉ 11% chỉ trong vòng 1 tháng qua. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 128 triệu đồng/lượng.

Tối 9-10, xuất hiện giá vàng miếng SJC vượt 148 triệu đồng ở cửa hàng vàng nhỏ - Ảnh 2.

Tối 9-10, xuất hiện giá vàng miếng SJC vượt 148 triệu đồng ở cửa hàng vàng nhỏ - Ảnh 3.

Một số cửa hàng báo giá vàng miếng SJC tự do lên tới 148,5 triệu đồng/lượng


Tin liên quan

Quy định mới về mua bán vàng từ ngày 10-10

Quy định mới về mua bán vàng từ ngày 10-10

(NLĐO) - Các doanh nghiệp khẳng định quy định mới không tạo thêm gánh nặng cho khách hàng vì việc xác thực đã được thực hiện qua hệ thống ngân hàng.

VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng

(NLĐO)- Giá vàng trong nước tăng trong bối cảnh giá thế giới liên tiếp lập đỉnh, nhiều người dân xếp hàng chờ mua.

Giá vàng hôm nay, 9-10: Tăng lên đỉnh cao mới

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng nhanh khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng miếng SJC giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo