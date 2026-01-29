Tối nay, trực tuyến thảm đỏ Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Chương trình thảm đỏ diễn ra ở sảnh Nhà hát Thành phố do 4 MC dẫn đắt gồm: MC Quốc Đạt, MC Quản Hân (Én bạc cuộc thi MC cùa đài truyền hình HTV), MC Phan Giang và Hồng Trúc.

Các nghệ sĩ tổng duyệt cho Mai Vàng lần thứ 31-2025. (Ảnh: Hoàng Triều)

Chương trình biểu diễn thảm đỏ mở màn với phần trình diễn của DJ Zan đầy sôi động, tạo không khí lễ hội ngập tràn. Tiếp theo, trên sân khấu thảm đỏ, ca sĩ Dyan trình diễn ca khúc: "Dịu dàng là ngày em đến" và "Xin em đừng ra đi".

Ca sĩ Tiffany Bun, Minji, nhóm V-Star, ca sĩ CHENG, Thoại Nghi hứa hẹn mang đến những tiết mục ấn tượng với khán giả.

Đặc biệt, khán giả được giao lưu cùng đoàn phim "Mưa đỏ" gồm đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền, nhà sản xuất phim và dàn diễn viên.

Sự kiện cũng quy tụ hàng loạt các hoa hậu, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ… tất cả hứa hẹn tạo nên một "bầu trời sao" rực rỡ trước sảnh Nhà hát Thành phố.