Văn hóa - Văn nghệ

Tối nay, trực tuyến thảm đỏ Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Báo NLĐO

(NLĐO) - Báo Người Lao Động Online sẽ trực tuyến thảm đỏ Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 29-1.

Chương trình thảm đỏ diễn ra ở sảnh Nhà hát Thành phố do 4 MC dẫn đắt gồm: MC Quốc Đạt, MC Quản Hân (Én bạc cuộc thi MC cùa đài truyền hình HTV), MC Phan Giang và Hồng Trúc.

Tối nay, trực tuyến thảm đỏ Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ tổng duyệt cho Mai Vàng lần thứ 31-2025. (Ảnh: Hoàng Triều)

Chương trình biểu diễn thảm đỏ mở màn với phần trình diễn của DJ Zan đầy sôi động, tạo không khí lễ hội ngập tràn. Tiếp theo, trên sân khấu thảm đỏ, ca sĩ Dyan trình diễn ca khúc: "Dịu dàng là ngày em đến" và "Xin em đừng ra đi".

Ca sĩ Tiffany Bun, Minji, nhóm V-Star, ca sĩ CHENG, Thoại Nghi hứa hẹn mang đến những tiết mục ấn tượng với khán giả.

Đặc biệt, khán giả được giao lưu cùng đoàn phim "Mưa đỏ" gồm đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền, nhà sản xuất phim và dàn diễn viên.

Sự kiện cũng quy tụ hàng loạt các hoa hậu, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ… tất cả hứa hẹn tạo nên một "bầu trời sao" rực rỡ trước sảnh Nhà hát Thành phố.

Tin liên quan

Ứng viên trước giờ G - Giải Mai Vàng 31-2025: Vinh dự và tự hào

Ứng viên trước giờ G - Giải Mai Vàng 31-2025: Vinh dự và tự hào

Với giới nghệ sĩ sân khấu, được khán giả nhớ đến, nhắc tên và bầu chọn là một phần thưởng, niềm hạnh phúc lớn của nghiệp diễn

Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025: Kết nối nghệ thuật với nhịp đập thời đại

Tối nay, 29-1, tại Nhà hát Thành phố (TP HCM), Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 sẽ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc

VIDEO: Các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia tổng duyệt Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 – 2025

Chiều tối 28-1, chương trình tổng duyệt Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 – 2025 đã diễn ra tại Nhà hát Thành phố (TP HCM).

Mai Vàng lần thứ 31-2025
