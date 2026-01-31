HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tội phạm trẻ ngày càng nguy hiểm

Bài và ảnh: Trần Thái

Khi trẻ em, thanh thiếu niên thường xuyên tiếp xúc với nội dung bạo lực trên mạng xã hội, phim ảnh, game, sẽ dễ mất dần khả năng đồng cảm

Nếu trước đây, hành vi phạm pháp của người trẻ thường được lý giải bằng sự bồng bột, bột phát thì gần đây, tội phạm ngày càng trẻ hóa, lạnh lùng, có tính toán và tổ chức.

Vừa qua, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thiên (SN 2001) 13 năm tù, Nguyễn Văn Hoài (SN 2005) 7 năm tù về cùng tội danh "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Lệch chuẩn về nhận thức và đạo đức

Điều khiến dư luận bàng hoàng là thời điểm gây án (năm 2022), các bị cáo mới chỉ từ 18 đến 22 tuổi, lứa tuổi đang ở giai đoạn định hình nhân cách, nghề nghiệp và tương lai.

Không phải một sai lầm bột phát, vụ án cho thấy dấu hiệu của một quy trình phạm tội được tổ chức khá bài bản. Hoài lập các tài khoản Facebook ảo, đăng tin tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" để dụ dỗ các bé gái. Sau khi tiếp cận được nạn nhân, Hoài và Thiên dựng lên màn kịch "chuộc người khỏi quán karaoke" với số tiền 86 triệu đồng nhằm tạo sự ràng buộc nợ nần. Từ đó, các bé gái chưa đầy 14 tuổi bị ép buộc sang Campuchia làm việc.

Trong toàn bộ quá trình ấy, con người bị xem như một món hàng có thể quy đổi thành tiền. Thiên khai nhận 150 USD cùng 3 triệu đồng tiền ăn uống từ đối tượng tên "Lão Bản" ở Campuchia, nếu dẫn thành công một người sang biên giới. Hoài được hứa trả 50 USD cho mỗi nạn nhân dụ dỗ thành công.

Tội phạm trẻ ngày càng nguy hiểm - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Thiên (bìa trái) tại phiên xét xử của TAND tỉnh Đắk Lắk

Đáng chú ý, trước đó, vào tháng 6-2023, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thiên 13 năm tù, Hà Phúc Minh Đăng (18 tuổi, cháu ruột Thiên) 8 năm tù với cùng thủ đoạn lừa bán người sang Campuchia. Tổng hợp với bản án hiện tại, buộc bị cáo Thiên phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm tù giam.

Luật sư Nguyễn Văn Đông (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định đây là biểu hiện rõ của ý thức phạm tội. Với thủ đoạn tinh vi, có sự tính toán lợi ích, không thể xem đây là lỗi lầm nhất thời mà là sự lệch chuẩn nghiêm trọng về nhận thức và đạo đức, thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

Theo luật sư Nguyễn Văn Đông, khi lật giở hồ sơ của nhiều vụ án do người trẻ gây ra, có thể nhận thấy những điểm chung đáng suy ngẫm. Như trường hợp của Nguyễn Ngọc Thiên, bị cáo chỉ học đến lớp 3/12 rồi bỏ học. Việc rời ghế nhà trường quá sớm khiến bị cáo thiếu hụt nghiêm trọng nền tảng tri thức, kỹ năng sống và hiểu biết pháp luật. Không nghề nghiệp ổn định, rơi vào trạng thái nhàn rỗi, người trẻ rất dễ bị lôi kéo vào các hoạt động phi pháp.

Hồi chuông cảnh báo

Không chỉ dừng lại ở các vụ xâm hại, tình trạng bạo lực tước đoạt mạng sống cũng đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng đã dựng lại hiện trường vụ án mạng xảy ra tối 25-1 tại khu vực công viên ven sông Cà Ty. Hai nghi phạm trực tiếp gây án là Lê Minh S. và Lê Phước G., mới 15 và 16 tuổi.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 23 giờ 50 phút cùng ngày, anh Huỳnh Công Minh D. (18 tuổi) cùng nhóm bạn đang ngồi chơi thì bị một nhóm thanh thiếu niên lạ mặt vô cớ gây sự. Chỉ sau vài câu lời qua tiếng lại, nhóm này đã dùng dao tấn công khiến anh D. tử vong.

Điều khiến dư luận đặc biệt bức xúc là thái độ của hai thiếu niên trong quá trình dựng lại hiện trường. Trong một số đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, cả hai thậm chí vẫy tay trước đám đông hiếu kỳ. Thái độ thản nhiên ấy cho thấy sự đứt gãy nguy hiểm giữa hành vi và cảm xúc, khi cái chết của người khác không còn đủ sức tạo ra nỗi sợ hay day dứt.

Theo ThS Nguyễn Thị Hải Yến - chuyên gia giáo dục, đây là biểu hiện của sự chai sạn cảm xúc. "Khi trẻ em, thanh thiếu niên thường xuyên tiếp xúc với nội dung bạo lực trên mạng xã hội, phim ảnh, game, sẽ dễ mất dần khả năng đồng cảm. Trong một số trường hợp, hành vi gây án không còn gắn với cảm giác tội lỗi mà trở thành cách để gây chú ý, thậm chí để thể hiện bản thân" - bà Yến phân tích.

Theo các chuyên gia, gia đình và nhà trường chính là hai "tuyến phòng thủ" quan trọng nhất trong việc ngăn chặn tội phạm trẻ. Khi hai tuyến này bị suy yếu, nguy cơ lệch chuẩn hành vi gia tăng rõ rệt. Không ít gia đình mải mưu sinh, buông lỏng quản lý con cái. Nhà trường thì chưa đủ nguồn lực để theo sát những học sinh có nguy cơ bỏ học sớm. Khoảng trống ấy rất dễ bị các nhóm tội phạm lợi dụng, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ. Không gian ảo trở thành nơi tuyển mộ, dụ dỗ, thậm chí "huấn luyện" người trẻ phạm tội. Từ mua bán người, lừa đảo đến bạo lực, ma túy, nhiều hành vi phạm pháp được "bình thường hóa" qua những câu chuyện, clip và lời rủ rê trá hình.

Từ góc độ quản lý xã hội, ThS Nguyễn Thị Hải Yến cho rằng việc giữ trẻ em, thanh thiếu niên trong hệ thống giáo dục, tạo cơ hội học nghề, việc làm; tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng sống; đồng thời nâng cao vai trò của gia đình và cộng đồng là những giải pháp căn cơ, lâu dài.

"Tội ác, dù do người trẻ hay người lớn gây ra, đều phải chịu sự phán xét nghiêm minh của pháp luật. Nhưng hành vi phạm tội của một bộ phận người trẻ hiện nay cho thấy đó không còn đơn thuần là sự nông nổi tuổi trẻ, mà là hồi chuông cảnh báo về những thiếu hụt trong giáo dục, quản lý và định hướng giá trị sống. Nếu không kịp thời lấp đầy những khoảng trống ấy, cái giá mà xã hội phải trả sẽ không chỉ là những bản án" - bà Nguyễn Thị Hải Yến nhấn mạnh. 

Xử lý hình sự, dù cần thiết, chỉ là giải pháp cuối cùng. Quan trọng hơn là ngăn chặn từ sớm, bằng cách lấp đầy những khoảng trống trong giáo dục, quản lý và định hướng giá trị sống cho người trẻ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo