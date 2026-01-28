HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Gần 10 giờ truy kích, xóa sổ đường dây tội phạm của Tài “Xoài"

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Trong gần 10 giờ truy kích, công an đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy do Lương Quốc Tài (tức Tài "Xoài") cầm đầu.

Ngày 28-1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án ma túy, tuyên phạt Lương Quốc Tài (SN 1971) 20 năm tù, Dương Hữu Trí (SN 1999) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hải Quang (SN 2004) 3 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", kèm phạt bổ sung 5–10 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Quốc Bảo (SN 2003) bị phạt 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bóc gỡ đường dây ma túy liên cấp

Theo hồ sơ vụ án, chỉ trong vòng chưa đầy 10 giờ đồng hồ ngày 28-9-2024, lực lượng chức năng quận Bình Tân (cũ) đã liên tiếp bắt giữ 4 đối tượng, bóc gỡ một đường dây mua bán ma túy, thu giữ lượng lớn Methamphetamine và Heroin.

Sự việc bắt đầu vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 28-9-2024, khi tổ 363 Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường Bình Trị Đông (cũ) làm nhiệm vụ trước một căn nhà trên đường Tỉnh lộ 10 thì phát hiện Nguyễn Quốc Bảo (chạy xe máy chở theo một người nữa) có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Bảo đang giấu 0,2461 gam Methamphetamine trong túi quần. Bảo khai số ma túy này mua về để sử dụng.

Từ mắt xích đầu tiên này, một kế hoạch truy xét mở rộng đã nhanh chóng được triển khai.

Chỉ 3 tiếng sau, lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân kiểm tra hành chính một phòng khách sạn thuộc phường An Lạc. Tại đây, công an bắt quả tang Nguyễn Hải Quang đang tàng trữ 0,1283 gam Methamphetamine. Quang khai nhận số ma túy này được chia nhỏ từ nguồn mua của một đối tượng khác để bán lại kiếm lời.

Tiếp tục truy kích, đến 18 giờ 15 phút, trước một căn nhà trên đường số 19, phường An Lạc, lực lượng chức năng bắt giữ Dương Hữu Trí khi đối tượng này đang tàng trữ 1,0461 gam Methamphetamine trong túi quần. Trí thừa nhận số ma túy này vừa mua từ một đối tượng tên Tài để bán lại cho Quang.

Lộ diện "ông trùm"

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, danh tính nguồn cung cấp ma túy cuối cùng đã được xác định là Lương Quốc Tài (biệt danh là Xoài). Lúc 19 giờ 40 phút cùng ngày, cảnh sát bắt quả tang Tài tại khu vực đường Mã Lò, thu giữ 0,7315 gam Methamphetamine.

Triệt phá đường dây ma túy của Tài Xòai sau Gần 10 giờ truy kích - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tài trên đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A (cũ), cơ quan điều tra đã phát hiện "kho" ma túy tổng hợp gồm: 13,5899 gam Methamphetamine; 4,0934 gam Heroin; 99,70 gam và 22,4482 gam Methamphetamine khác.

Theo kết quả điều tra, Lương Quốc Tài là đối tượng có nhân thân đặc biệt phức tạp với nhiều tiền án. Tài từng bị kết án về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân và trộm cắp tài sản (năm 1999); Trộm cắp tài sản (năm 2002); Mua bán trái phép chất ma túy (năm 2013 và 2017).

Tài khai nhận bắt đầu mua bán ma túy từ tháng 9-2024, nguồn hàng lấy từ một khu vực thuộc quận 8 (cũ) để về phân phối lại cho các "đại lý" cấp dưới như Trí và Quang.

