Tội phạm trên địa bàn TP HCM được kéo giảm

Ngày 19-4, Công an TP HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, sơ kết Quý I/2024, triển khai công tác năm 2024 và sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch số 1934/KH-BCĐ ngày 23/4/2024 của Ban Chỉ đạo 138 Thành phố.

Tham dự có ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM; Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP HCM cùng đại diện các Sở, Ngành liên quan.

Tại hội nghị, thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết trong năm 2023 ghi nhận xảy ra 6.482 vụ phạm tội về trật tự xã hội, làm chết 88 người, bị thương 509 người, tài sản thiệt hại khoảng 1.387 tỉ đồng.

Thiếu tướng Mai Hoàng phát biểu tại hội nghị

Trong đó, về tội phạm trật tự xã hội năm 2023 xảy ra 550 vụ, giảm 8 vụ so với cùng kỳ. Quý I/2024 xảy ra 97 vụ, giảm 20 vụ so với cùng kỳ. Trong đó, trong đó xảy một số vụ giết người do đối tượng sử dụng chất ma túy có biểu hiện loạn thần, ngáo đá; giết người thân; giết người cướp tài sản với hành vi dã man, mất nhân tính gây bức xúc trong dư luận.



Ở nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, năm 2023 xảy ra 4.829 vụ, giảm 146 vụ so với cùng kỳ. Quý I/2024 xảy ra 811 vụ, giảm 99 vụ so với cùng kỳ.

Trên địa bàn TP HCM xảy ra một số vụ cướp tài sản với phương thức chặn xe, dùng hung khí nguy hiểm để đe dọa hoặc tấn công bị hại nhằm cướp tài sản. Có trường hợp cướp tài sản phát sinh bột phát khi đối tượng đang thực hiện hành vi vi phạm khác.

Tội phạm liên quan "tín dụng đen" diễn biến phức tạp. Năm 2023, Công an TP HCM đã phát hiện, xử lý 263 vụ, 404 đối tượng. Quý I/2024, phát hiện, xử lý 63 vụ, 115 đối tượng. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, dưới hình thức các băng nhóm núp bóng doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao cho vay trực tuyến qua App. Nhiều vụ việc các đối tượng cho vay lãi suất lên đến 900%/năm, một số vụ đối tượng sử dụng vũ khí.

Về tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, qua đấu tranh ghi nhận các băng nhóm, đối tượng có sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động. Cụ thể như:

Các đối tượng nhập ma túy dạng bột từ nước ngoài về Việt Nam, sử dụng máy móc để bào chế, gia công đóng, dập thành ma túy dạng viên.

Các nhóm tội phạm chia nhỏ ma túy để ngụy trang cất giấu lẫn trong các loại hàng hóa, lợi dụng tiếp viên hàng không, người nước ngoài vận chuyển vào TP HCM.

Hoạt động tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, đối tượng móc nối với đối tượng người nước ngoài sinh sống ở Campuchia vận chuyển ma túy về TP HCM, bán lại cho các đối tượng đầu dưới tiêu thụ với số lượng lớn…

Theo thiếu tướng Mai Hoàng, trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo 138 TP HCM đã chỉ đạo huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an phối hợp với các cơ quan chức năng huy động sức mạnh của nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm.

Ông Ngô Minh Châu yêu cầu Công an TP HCM tiếp tục phát huy kết quả đạt được

Công an TP HCM đã triển khai các đợt tấn công trấn áp tội phạm, xử lý quyết liệt mục tiêu đặt ra; tấn công tội phạm liên tục góp phần kéo giảm tội phạm.

Công an TP HCM cũng đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bóc gỡ quảng cáo sai quy định. Các cấp đã tổ chức hơn 8000 lượt ra quân, thu hút gần 160.000 lượt người dân tham gia xóa bỏ 2,1 triệu tờ rơi, quảng cáo sai quy định; xử lý 519 đối tượng trong các đường dây "tín dụng đen" quảng cáo sai quy định…



Sau khi nghe Công an TP HCM báo cáo, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cũng như những kết quả mà lực lượng Công an TP HCM cùng các sở, ban, ngành đã đạt được trong thời gian qua. Ông Ngô Minh Châu nhận xét Công an TP HCM đã phát huy vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ, nắm tình hình, chủ động nhận diện tội phạm, giải quyết hiệu quả những vấn đề mới phát sinh, nhất là tội phạm đường phố, cướp, cướp giật, trộm cắp.

Trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, ông Ngô Minh Châu đề nghị lực lượng Công an TP HCM tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong việc tấn công trấn áp tội phạm; giữ vững vai trò của các lực lượng nòng cốt trong đấu tranh các loại tội phạm ở các cấp, đặc biệt là địa bàn cấp xã. Cùng với đó, chú trọng các giải pháp phòng ngừa xã hội để hạn chế nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm hình sự

"Cần tập trung nhận diện sớm những nguy cơ, thách thức; chủ động xây dựng khả năng ứng phó an toàn, linh hoạt, phù hợp và thận trọng; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch phòng ngừa, xử lý hiệu quả, ngăn chặn từ đầu và ngay từ cơ sở các tình huống phát sinh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP HCM" - ông Ngô Minh Châu yêu cầu.