HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tôm hùm chết hàng loạt trong mưa lũ, người nuôi “ôm đầu”!

Cao Nguyên

(NLĐO) - Bao nhiêu vốn liếng đầu tư nuôi tôm hùm bỗng chốc bị cuốn theo dòng nước lũ, nhiều hộ dân rơi vào cảnh mất trắng

Trận lũ lịch sử đã đi qua, nhưng dấu tích vẫn hiện hữu trên gương mặt người nuôi tôm hùm.

Người nuôi tôm hùm kiệt quệ sau lũ lụt - Ảnh 1.

Tôm hùm chết hàng loạt trong mưa lũ

Ông Huỳnh Ngọc Thanh (SN 1985, ngụ xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk) bắt đầu nuôi tôm hùm ở Vịnh Xuân Đài (phường Sông Cầu) cách đây 8 năm.

Kiên trì học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, mới đây ông Thanh mạnh dạn mở rộng nuôi 160 lồng, với khoảng 60.000 con tôm hùm. Dự kiến, đầu tháng 12-2025, gia đình ông sẽ bắt đầu thu hoạch gần 2 tấn tôm.

Người nuôi tôm hùm kiệt quệ sau lũ lụt - Ảnh 2.

Tôm hùm chết thối, người dân phải xúc đổ đi

Thế nhưng, sáng 19-11, mưa lớn kéo dài khiến gia đình ông Thanh không kịp trở tay, tôm hùm chết hàng loạt vì bị sốc nhiệt, sốc nước. Thiệt hại ước tính khoảng 5 tỉ đồng.

Không chịu nổi cú sốc, vợ ông Thanh suy sụp, nhiều ngày thu mình trong phòng. Riêng ông Thanh cũng ngã bệnh, phải nhập viện vì nhiễm khuẩn sau nhiều ngày ngâm mình trong nước lũ để vớt tôm chết.

Người nuôi tôm hùm kiệt quệ sau lũ lụt - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Ngọc Thanh không biết phải bắt đầu lại từ đâu khi thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng

"Gia đình tôi đã vay mượn, nợ tiền con giống, thức ăn, tổng cộng khoảng 3 tỉ đồng, giờ mất trắng. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, chưa biết lấy đâu ra tiền để trả nợ, nói gì đến khôi phục sản xuất" – ông Thanh chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Tuấn (ngụ phường Sông Cầu) cho biết gia đình đã gắn bó với nghề nuôi tôm nhiều năm nhưng chưa từng đối mặt với mất mát lớn như lần này.

Người nuôi tôm hùm kiệt quệ sau lũ lụt - Ảnh 4.

Phường Sông Cầu có khoảng 20.776.000 con tôm hùm bị chết, ước tính thiệt hại gần 2.500 tỉ đồng

"Gia đình tôi có 180 lồng tôm, chuẩn bị thu hoạch. Tuy nhiên, trận mưa kéo dài khiến toàn bộ tôm chết hết, thiệt hại ước tính khoảng 4 tỉ đồng, giờ trắng tay" – ông Tuấn nói.

Còn ông Phan Đình Biệt (ngụ cùng phường) cho biết đã vay ngân hàng để nuôi 60.000 con tôm trong 200 lồng bè. Mưa lũ khiến nhiệt độ nước thay đổi đột ngột, tôm bị sốc nhiệt chết gần hết, thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng.

Theo thống kê, phường Sông Cầu có 77.740 lồng nuôi với 20.776.000 con tôm hùm bị chết do sốc nhiệt, ước tính thiệt hại gần 2.500 tỉ đồng.

Tin liên quan

VIDEO: Tôm hùm, cua gạch “take away” tại TP HCM có gì mà thu hút khách?

(NLĐO) – Quán chuyên tôm hùm, cua gạch trung tâm TP HCM có lối đi riêng để hút khách: Giảm phí mặt bằng, tập trung tối đa chất lượng món ăn, phục vụ “take away”

Thủ phủ tôm hùm "bay" hơn 20 tỉ đồng chỉ 1 đêm bão số 13

(NLĐO) - Khoảng 60%-70% lồng bè nuôi tôm hùm của người dân phường Sông Cầu (Đắk Lắk) bị bão số 13 làm hư hỏng, thiệt hại trên 20 tỉ đồng.

Ngư dân vội vã thu hoạch tôm hùm trước bão số 13

(NLĐO) - Người dân Vịnh Xuân Đài đang khẩn trương thu hoạch tôm hùm, cá lồng trước bão số 13 đổ bộ nhằm giảm thiểu thiệt hại

tỉnh Đắk Lắk mưa lũ tôm hùm chết hàng loạt kiệt quệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo