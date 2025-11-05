HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ngư dân vội vã thu hoạch tôm hùm trước bão số 13

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Người dân Vịnh Xuân Đài đang khẩn trương thu hoạch tôm hùm, cá lồng trước bão số 13 đổ bộ nhằm giảm thiểu thiệt hại

Vịnh Xuân Đài hiện có hàng trăm ngàn lồng bè, đìa nuôi hải sản, tập trung ở các phường Xuân Đài, phường Sông Cầu (tỉnh Đăk Lăk) với khoảng 100.000 lồng; ước tính hàng chục triệu con tôm hùm đang được thả nuôi.

Các ngư dân trên vịnh đang hối hả chằng chống, tìm các biện pháp bảo vệ tài sản và lồng bè nuôi tôm hùm. Cùng với đó, thu hoạch bán nhanh cho thương lái khi bão số bão số 13 (Kalmaegi) đang cận kề.

- Ảnh 1.

Khu vực vịnh Xuân Đài đang có trên 27.500 lồng bè nuôi tôm hùm, cá lồng

Như những hộ khác tại khu vực Lỗ Sâu (phường Xuân Đài), bà Huỳnh Thị Thu Hoa, chủ một vựa tôm hùm cùng người nhà đang hối hả cột, neo các lồng tôm cho chắc chắn. Bà Hoa cho biết lứa tôm này gia đình nuôi hơn 80.000 con, mới chỉ thu hoạch được một ít nên rất lo khi bão đến. "Tôm chúng tôi thả nuôi gối vụ, nhiều con còn nhỏ chưa thể thu hoạch. Trước mắt gia đình huy động người neo cột, dìm lồng bè xuống sâu để tránh bão. Vụ này chúng tôi đầu tư hàng tỉ đồng, giờ chỉ biết trông vào ông trời"- bà Hoa nói.

Trong khi đó, nhiều người nuôi tôm cũng vội vã thu hoạch để bán cho thương lái dù bị ép giá. Tại khu vực Lỗ Sâu, nhiều tàu, thuyền, cano liên tục ra vào, chở tôm vào bờ chuyển cho thương lái. Trong buổi sáng, hàng chục tấn tôm được thu hoạch và bán. Do thu hoạch gấp, nhiều con bị sốc nước ngọt, chết, gây thiệt hại ngay tại bến.

Theo các chủ vựa tôm hùm, hiện tôm sống được mua với giá 770.000–780.000 đồng/kg, trong khi tôm chết chỉ còn 520.000 đồng/kg. "Giá thấp nhưng còn bán được là mừng, chứ để lại gặp bão cuốn thì coi như mất hết, trắng tay" - một người vừa bán tôm cho biết.

Không chỉ tôm hùm, các hộ nuôi cá lồng gần bờ cũng vội vàng thu hoạch chạy bão. Ông Nguyễn Thanh Thìn (49 tuổi) cho biết: "Tôi theo dõi thời tiết hàng ngày thấy bão này rất mạnh, sau bão chắc chắn mưa lớn, lũ dâng nên tôi bán hết cá".

- Ảnh 3.

Người dân phường Xuân Đài hối hả thu hoạch tôm hùm phòng bão số 13 đổ bộ

Ngư dân gấp rút thu hoạch tôm hùm trước bão số 13 - Ảnh 1.

Hàng chục thuyền thúng, cano hối hả đưa tôm hùm từ các lồng nuôi vào đất liền bán cho thương lái

Ngư dân gấp rút thu hoạch tôm hùm trước bão số 13 - Ảnh 2.

Xe tải xếp hàng dài chờ mua tôm hùm ở khu vực vịnh Xuân Đài

Ông Lê Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, thông tin địa phương quản lý hơn 27.500 lồng bè với khoảng 1.500 lao động. "Đến 12 giờ ngày 6-11, toàn bộ lao động trên vịnh phải vào bờ, tuyệt đối không ở lại. Sau thời điểm này, nếu còn người trên bè, phường sẽ tổ chức cưỡng chế đưa vào bờ", ông Vũ nhấn mạnh.

Cùng với đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an và dân quân tại các phường Xuân Đài, Sông Cầu đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, vận động ngư dân chủ động ứng phó. Canô được huy động ra các khu nuôi, nhắc nhở người dân bảo vệ tài sản và sẵn sàng sơ tán.

