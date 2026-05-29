"Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng thương tiếc "Phúc Tinh" An Vân Vũ

Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng, người đóng vai Tôn Ngộ Không trong "Tây du ký" năm 1986, đã bày tỏ sự thương tiếc đồng nghiệp trên trang mạng xã hội weibo.

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin nghệ sĩ Kinh kịch nổi tiếng An Vân Vũ, đệ tử trực hệ của dòng Kinh kịch phái Mã Liên Lương, diễn viên hạng nhất của Nhà hát Kinh kịch Bắc Kinh, người thể hiện vai Phúc Tinh trong "Tây du ký", đã qua đời lúc 20 giờ 42 phút ngày 28-5, hưởng thọ 78 tuổi. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn với nghệ thuật Kinh kịch phái Mã Liên Lương" - Lục Tiểu Linh Đồng trải lòng.

"Phúc Tinh" An Vân Vũ đã qua đời

Lục Tiểu Linh Đồng và An Vân Vũ

Một cảnh trong "Tây du ký"

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ ngợi ca sự nghiệp, những đóng góp của ông với nghệ thuật truyền thống Trung Quốc.

An Vân Vũ sinh năm 1948 tại Bắc Kinh – Trung Quốc. Ông được đào tạo bài bản và tham gia biểu diễn trong nhiều vở diễn quen thuộc với khán giả mộ điệu. Một số vở diễn ông tham gia: "Hải Thụy bãi quan", "Ô Long viện"…

Ông được khán giả đại chúng biết đến nhiều nhất qua vai Phúc Tinh trong "Tây du ký". Ngoài biểu diễn trên sân khấu, ông còn tham gia giảng dạy, đào tạo nhiều học trò về Kinh kịch.

Nghệ sĩ An Vân Vũ