Tôn vinh các nghiên cứu "khiến người ta bật cười rồi suy ngẫm"

Các nhóm nghiên cứu thắng giải được trao tặng một mô hình dạ dày người thủ công và phần thưởng là một chiếc khăn lau tay.

Những người chiến thắng Ig Nobel năm nay được vinh danh ở 10 hạng mục.

Một trong những hạng mục được chú ý nhất là giải Ig Nobel Sinh học, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã được vinh danh nhờ công trình dán băng dính rồi phun sơn trắng lên những con bò được nuôi trong trang trại, bắt chước sọc ngựa vằn để chống lại ruồi cắn.

Giải Ig Nobel Sinh học được trao cho nhóm tác giả từ Nhật Bản tại buổi lễ ở TP Boston, bang Massachusetts - Mỹ hôm 18-9Ảnh: AP

"Khi thực hiện thí nghiệm này, tôi đã hy vọng mình sẽ giành được giải Ig Nobel. Đó là giấc mơ của tôi" - đồng tác giả Tomoki Kojima nói tại lễ trao giải. Nhờ lớp sơn này, số lượng ruồi bị thu hút đến bò ít hơn và bò dường như cũng ít bị ruồi quấy rầy hơn. Bất chấp kết quả trên, ông Kojima thừa nhận rằng việc áp dụng cách làm này trên quy mô lớn có thể một thách thức.

Lễ trao giải Ig Nobel thường niên được tổ chức bởi Annals of Improbable Research, một tạp chí điện tử chuyên đăng tải những nghiên cứu khiến người ta bật cười rồi suy ngẫm. "Mọi khám phá vĩ đại, thoạt nhìn đều có vẻ ngớ ngẩn và buồn cười" - ông Marc Abrahams, biên tập viên của tạp chí, chia sẻ với AP trước thềm lễ trao giải.

Sự kiện trên thường được tổ chức vài tuần trước khi công bố giải Nobel chính thức. Năm nay, các giải Nobel sẽ được công bố từ ngày 6 đến 13-10, vinh danh những gương mặt nổi bật trong các lĩnh vực y sinh, vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và kinh tế.