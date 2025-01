Tôn vinh những cống hiến miệt mài

Ngày 14-1, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị Biểu dương bí thư chi bộ khu phố, ấp tiêu biểu cấp thành phố năm 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dự hội nghị.

Đảng viên không nghỉ hưu

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã biểu dương 186 bí thư chi bộ khu phố, ấp tiêu biểu cấp thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá các cá nhân được tuyên dương là những điển hình được đề xuất từ cơ sở, có thành tích xuất sắc, có tính nêu gương cao, có nhiều đề xuất thực hiện hiệu quả về công tác xây dựng Đảng. Đây cũng là những cá nhân nổi trội trong nêu gương, giữ gìn đoàn kết nội bộ; tiêu biểu trong công tác vận động nhân dân, chăm lo chính sách người có công, an sinh xã hội tại địa phương; có sáng kiến, mô hình tiêu biểu đóng góp cho chi bộ, khu dân cư gắn với xây dựng khu phố, ấp an toàn, an ninh, văn hóa, nghĩa tình.

"Đảng bộ phường, xã, thị trấn trong toàn TP HCM đều có những đảng viên lâu năm, đảng viên có tuổi cao vượt khỏi khung các quy định của luật về lao động. Có nghĩa là đảng viên đã hoàn thành nhiệm vụ, công việc theo luật định và nhiệm vụ được giao nhưng không nghỉ hưu, vẫn thể hiện sứ mệnh của đảng viên là đóng góp suốt đời" - ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM mong muốn các bí thư chi bộ khu phố, ấp luôn quan tâm việc duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện tốt việc giao nhiệm vụ cho đảng viên theo đúng quy định và điều lệ Đảng. Trong lãnh đạo và sinh hoạt hằng ngày phải thấu triệt tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Thành ủy TP HCM đề nghị các bí thư chi bộ và chi bộ các khu phố, ấp đặt mục tiêu phát triển đảng viên lên hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Quan tâm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ giai đoạn 2025-2027 bảo đảm chất lượng và đề ra nghị quyết đại hội gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM biểu dương các bí thư chi bộ khu phố, ấp tiêu biểu cấp thành phố năm 2025

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi biểu dương bà Trần Thị Thu Hường - Bí thư chi bộ khu phố 15, phường 9, quận 3

Luôn hướng về người dân

Ông Phạm Văn Tám - Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Nhân dân ấp 2 (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) - kể điều ông nhớ và tự hào nhất trong 35 năm làm bí thư chi bộ là đã vận động, thuyết phục người trên địa bàn đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng để thi công cầu Rạch Đỉa (nối quận 7 với huyện Nhà Bè). "Tôi dành nhiều tuần liền xuống trò chuyện, giải thích để người dân hiểu về các chính sách, mức giá bồi thường khi bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và cả những lợi ích mà cầu Rạch Đỉa mang lại sau khi hoàn thành. Kết quả là cầu được thông xe sớm trước một tháng" - ông Tám cho biết.

Theo ông Tám, bí thư chi bộ phải tận tụy với người dân, luôn quan tâm và lắng nghe những ý kiến chính đáng để kịp thời đề nghị với cấp trên. Ông Tám cũng luôn khiêm tốn, thường xuyên thăm hỏi, trò chuyện với các đảng viên lâu năm, đang nghỉ hưu và từng giữ chức vụ quan trọng để tiếp thu những lời khuyên quý báu.

Năm 2013, bà Trần Thị Thu Hường - Bí thư chi bộ khu phố 15, phường 9, quận 3 - nghỉ hưu và chuyển về sinh hoạt Đảng tại địa phương. Bà không chọn nghỉ ngơi mà tham gia công tác khu phố, làm phó bí thư rồi bí thư chi bộ khu phố từ đó đến nay. Bà cho biết rất tự hào khi nhiều năm qua, Chi bộ khu phố 15 được công nhận là chi bộ xuất sắc, khu phố 15 được công nhận là Khu phố văn hóa, qua đó góp phần giúp phường 9 được công nhận là phường Văn minh đô thị.

Với vai trò Bí thư chi bộ khu phố, bà Hường luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tuyên tuyền, vận động người dân trên địa bàn hưởng ứng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. "Để làm tốt điều này, bí thư chi bộ phải tích cực và nhận được sự tín nhiệm của nhân dân" - bà Hường đúc kết.

Bà Hường cũng cho hay nhiều năm qua, khu phố nơi bà làm bí thư thường tặng quà, thăm hỏi, động viên các công dân trước khi lên đường nhập ngũ; kêu gọi các đơn vị, cá nhân trao tặng thẻ BHYT, quà cho người nhà để họ yên tâm hoàn thành nghĩa vụ với đất nước...

Tích cực hỗ trợ người yếu thế Trong tổng số 186 bí thư chi bộ khu phố, ấp được tuyên dương, có 6 cá nhân là thương binh, bệnh binh; 30 cá nhân là thân nhân gia đình chính sách; 10 cá nhân trực tiếp nêu gương và có thành tích vận động nhân dân cùng với mình tham gia hiến đất mở đường, mở rộng hẻm giới, xây dựng công trình phúc lợi công cộng tại địa phương. Đáng chú ý, có 40 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; 5 cá nhân có thời gian tham gia nhiệm vụ bí thư chi bộ khu phố, ấp trên 25 năm; 1 cá nhân tham gia nhiệm vụ bí thư chi bộ khu phố 35 năm; 4 cá nhân được tuyên dương cấp thành phố 2 lần. Đặc biệt, 186/186 cá nhân đều có công trình, phần việc hoặc cuộc vận động tiêu biểu để giúp đỡ cho nhóm người yếu thế, hỗ trợ khuyến học...