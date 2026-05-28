Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh tập đoàn lớn của Thái Lan mở rộng đầu tư tại Việt Nam

TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, trong đó hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng

Theo Đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chương trình thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều 27-5, tại Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Thapana Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBev (Thái Lan).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thapana Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBev (Thái Lan). Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các tập đoàn lớn của Thái Lan mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và có khả năng tạo thêm giá trị cho quan hệ hợp tác song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp là trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế.

Ghi nhận quá trình đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn TCC tại Việt Nam trong những năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích Tập đoàn tiếp tục đầu tư, phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo hướng nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương.

Tại cuộc tiếp, bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ông Thapana Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC, cho biết Thai Charoen Corporation Group (TCC Group) hoạt động trong các lĩnh vực chính gồm: Thực phẩm và đồ uống; công nghiệp và thương mại; tài chính và bảo hiểm; bất động sản; nông nghiệp và công nghiệp nông nghiệp. Tập đoàn TCC có thị trường hoạt động tại Việt Nam, Singapore, Malaysia, Myanmar và một số thị trường khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thapana Sirivadhanabhakdi, Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBev (Thái Lan). Ảnh: TTXVN

Về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn tại Việt Nam và nhấn mạnh trong thời gian tới, Tập đoàn TCC đang nghiên cứu khởi động thêm một số hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực logistics, tái chế và một số lĩnh vực khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; ưu tiên thu hút các dự án có chất lượng, có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, quản trị hiện đại, liên kết tốt với doanh nghiệp trong nước; đồng thời đề nghị Tập đoàn TCC hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đóng góp tích cực vào sự kết nối nền kinh tế hai nước cũng như các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

