Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Thái Lan

D.Ngọc - TTXVN

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Udon Thani, bắt đầu chuyến thăm Thái Lan

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 27-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Udon Thani (tỉnh Udon Thani), bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân từ ngày 27 đến 29-5.

Kiều bào Việt Nam tại Udon Thani đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Udon Thani. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, phía Thái Lan có: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Watcharaphon Khaokham; lãnh đạo tỉnh Udon Thani…

Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và Phu nhân; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh và Phu nhân; các cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Ngay sau khi xuống sân bay quốc tế Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Trải qua gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026), quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN.

Các quan chức tỉnh Udon Thani đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Udon Thani. Ảnh: TTXVN

Thời gian gần đây, quan hệ Việt Nam-Thái Lan đã có những bước phát triển rất tích cực, thực chất và toàn diện.

Hai nước nâng cấp quan hệ từ Đối tác chiến lược lên Đối tác chiến lược tăng cường và hiện nay là Đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai bên.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thái Lan lần này thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới.

