Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ các lãnh đạo tiền bối

B.T.N (Theo TTXVN)

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tri ân những công lao đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của các lãnh đạo tiền bối.

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026), tại TPHCM, chiều 26-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ: Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại nhà riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ các lãnh đạo tiền bối - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907 - 1986), người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc, vì lý tưởng cao đẹp: Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên CNXH, nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ các lãnh đạo tiền bối - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương thăm hỏi thân nhân gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1915 - 1998), người đảng viên cộng sản rất mực kiên cường, trung thành, tận tụy, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân. Gần 70 năm hoạt động ở nhiều vùng, nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực, trải rộng trên cả ba miền đất nước.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (1912 - 2011), là một chiến sĩ cách mạng cộng sản kiên trung, là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, suốt đời trung thành với Đảng, tận tụy với nước, với dân. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đã nêu gương sáng về tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, giản dị, khiêm tốn, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào; đóng góp nhiều công sức trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Lê Đức Anh, Chủ tịch nước (1920 - 2019), với 99 tuổi đời, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, tuyệt đối trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. 

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (1912 - 1988), người chiến sĩ cộng sản trung kiên, bất khuất; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Hùng luôn là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, về lối sống giản dị, chân thành và sự tận tụy với công việc, với nhân dân

Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (1922 - 2008), là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, ở mỗi giai đoạn đầy khó khăn, thử thách, đồng chí luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng, thương yêu đồng bào, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Với 86 tuổi đời, 69 tuổi Đảng, đồng chí Võ Văn Kiệt đã có những cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo tiền bối và tri ân những công lao đóng góp to lớn, cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc, vì lý tưởng cao đẹp cho Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên CNXH, nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác cũng đã thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân các lãnh đạo tiền bối và gửi tới toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với niềm kính yêu và biết ơn vô hạn, Tổng Bí thư và các thành viên trong đoàn đã dâng hương, thành kính tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long và Di tích nhà 67

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân các bậc tiên đế có công với đất nước tại Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm nhân 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

(NLĐO) - Xúc động thắp nén hương thơm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng.

