Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Phú Thọ

Sáng 26-4 (tức 10-3 năm Bính Ngọ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và dâng hương.

Tham dự Lễ dâng hương có: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên Giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố, cùng đông đảo đồng bào trên mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài.

Tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương vào Thượng cung thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước để con cháu nối tiếp truyền thống xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày hôm nay.

Ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026, đọc Chúc văn, nêu rõ: Trong thời khắc thiêng liêng này, trước anh linh Tổ Tiên, toàn thể dân tộc Việt Nam nguyện: Tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy ý chí tự cường, thực hiện tự chủ chiến lược, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; đổi mới mạnh mẽ và sâu rộng về tư duy phát triển, quản trị quốc gia, mô hình tăng trưởng và năng lực tổ chức thực hiện; lấy phát triển để ổn định, lấy ổn định để phát triển nhanh, bền vững. Biến ý chí thành hành động quyết liệt, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm đến cùng, làm hiệu quả, làm vì nhân dân, vì lợi ích cao nhất của quốc gia - dân tộc, vì sự giàu mạnh, thịnh vượng của đất nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Trong không khí thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngay sau Lễ dâng hương tại Đền Thượng, dâng hoa, dâng hương tại Lăng Hùng Vương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói chuyện thân mật với bà con nhân dân tại đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ Giỗ Tổ Hùng Vương là thời khắc để mỗi người Việt Nam tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước, tưởng nhớ Tổ Mẫu Âu Cơ, Quốc Tổ Lạc Long Quân, tưởng nhớ bao thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi, xương máu, trí tuệ để khai phá đất đai, dựng làng, lập nước, giữ gìn, mở mang bờ cõi, vun đắp văn hiến. Lịch sử Việt Nam luôn gắn với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, chim có tổ, người có tông. Với đạo lý ấy, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày hội tri ân, ngày hội của tình đồng bào.

Từ các Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh, xuyên suốt lịch sử dân tộc ta là lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ tại Đền Giếng "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời của Bác đến nay vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa. Dựng nước là công lao của tổ tiên. Giữ nước và phát triển đất nước là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau. Giữ nước là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; là bảo vệ hòa bình, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; là giữ văn hóa, giữ đạo lý, giữ niềm tin, giữ lòng tự trọng dân tộc. Giữ nước cũng là làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Phát triển đất nước là để chúng ta "sánh vai với các cường quốc năm châu".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh giữ nước không dừng ở câu chuyện súng đạn nơi chiến trường như các thế hệ đi trước từng làm. Giữ nước còn là giữ rừng, giữ nguồn nước, giữ xã hội bình yên, giữ nề nếp gia phong, giữ tiếng nói và phong tục tốt đẹp của mỗi dân tộc, giữ sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, giữ niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và tương lai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại, khi Bác Hồ trở lại Đền Hùng năm 1962, Bác căn dặn một điều rất gần gũi: "đã đi thì phải tới đích". Lời Người càng đúng trong bối cảnh hiện nay. Con đường phát triển của quê hương, đất nước còn nhiều khó khăn, có thách thức, có việc làm chưa được như mong muốn. Nhưng nếu chúng ta đồng lòng, nếu mỗi người làm tốt phần việc của mình, nếu cán bộ tận tâm với dân, nếu nhân dân tin tưởng và chung sức, nhất định sẽ đi tới đích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục chăm lo để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện; căn dặn, thế hệ trẻ phải làm cho đất nước phát triển mạnh hơn, nhân văn hơn, có vị thế cao hơn. Các cháu hãy học thật tốt, rèn luyện thật tốt, luôn nhớ đạo lý của người Việt, hiểu biết lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ đất nước ta nay đã đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nhưng còn rất nhiều khó khăn thách thức, do đó càng cần tinh thần Hùng Vương, tinh thần biết dựa vào nhau, cùng nhau vượt khó, biết lấy đoàn kết làm gốc, lấy dân làm nền, lấy văn hóa làm sức mạnh, lấy ý chí tự lực, tự cường làm động lực. Đảng và Nhà nước luôn xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là sức mạnh của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi đường lối, chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục lắng nghe nhân dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết những việc dân cần, dân lo, dân mong. Cán bộ làm việc ở cơ sở phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, cùng dân tháo gỡ khó khăn. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng còn nhiều khó khăn, chính sách phải đi đến tận bản, tận hộ, tận người; nguồn lực phải được sử dụng đúng chỗ, đúng việc; kết quả phải đo bằng sự đổi thay thật trong đời sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn bà con khi trở về từ Đền Hùng sẽ mang theo một niềm vui trong sáng. Niềm vui là được sống trong một đất nước có cội nguồn, có hòa bình, có tình người. Chúng ta có trách nhiệm phải sống xứng đáng với công đức Tổ tiên, phải làm tốt hơn công việc của mình, chăm lo tốt hơn cho gia đình, góp sức nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Trong những ngày lễ hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ bà con, để mỗi người dân khi về Đền Hùng đều cảm nhận được sự chu đáo, an toàn và tình nghĩa. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp của lễ hội, những câu chuyện tử tế, những hành động văn minh, những giá trị lịch sử - văn hóa của Đền Hùng và vùng Đất Tổ; truyền thông về lễ hội cần giúp người dân hiểu đúng, hành động đúng, tự hào đúng.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tại Bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong" tại Ngã năm Đền Giếng; dâng hoa, dâng hương tại Đền Lạc Long Quân.