Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu trong hợp tác địa phương

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane (Lào), đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều 12-5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane, CHDCND Lào, do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn Athsaphangthong Siphandone, dẫn đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu trong hợp tác địa phương - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Vientiane đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, "có một không hai" Việt Nam - Lào, ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Lào, sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, và chúc Đoàn có chuyến thăm làm việc thành công tốt đẹp.

Đánh giá về quan hệ các mặt của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hợp tác giữa địa phương, nhất là giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane giữ vai trò rất quan trọng, là những đầu tàu tiên phong, dẫn đầu để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, là nơi kết nối giữa chính trị với phát triển; giữa chiến lược với hành động cụ thể.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt năm 2026 là năm mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đặt ra cho hai nước là nâng tầm hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa hợp tác chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết giữa nhân dân hai nước, hai Thủ đô.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị với vai trò, vị thế là Thủ đô của hai nước, Hà Nội và Vientiane phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương; phải làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên. Trên tinh thần "đồng chí, anh em", Hà Nội cần xác định rõ trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thủ đô Vientiane, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực. Mục tiêu là cùng phát triển, cùng nâng cao năng lực, đồng thời góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới hai bên cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả Biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Các cơ quan hai Thủ đô cần chủ động, quyết liệt hơn; cụ thể hóa bằng chương trình, dự án thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm cụ thể. Rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung đã cam kết; tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như: Kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo… bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu trong hợp tác địa phương - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane. Ảnh: TTXVN

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone trân trọng cảm ơn, báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm, thông báo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô Vientiane thời gian gần đây; tình hình hợp tác giữa Thủ đô Vientiane với các địa phương của Việt Nam...

Bí thư Athsaphangthong Siphandone khẳng định Thành ủy Vientiane sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mặt trận Tổ quốc phải là nơi hội tụ lòng dân, kết nối sức dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mặt trận Tổ quốc phải là nơi hội tụ lòng dân, kết nối sức dân

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ: "Dân là gốc", nhân dân là chủ thể, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác Mặt trận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việt Nam sẵn sàng trao đổi về sở hữu trí tuệ với Thụy Sĩ và các đối tác

(NLĐO) - Ngày 11-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm trực tuyến với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác Văn phòng Chủ tịch nước phải nâng lên tầm cao mới

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Chủ tịch nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
