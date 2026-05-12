Thời sự Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt - Trung thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chiều 12-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.

Đại sứ Hà Vĩ báo cáo với Thủ tướng những tiến triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua, thương mại song phương duy trì tăng trưởng, đầu tư chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo; hai nước tiếp tục là thị trường gửi khách du lịch hàng đầu của nhau.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhất là duy trì truyền thống tốt đẹp của giao lưu cấp cao, đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Theo đó, Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững; tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho hợp tác đường sắt; phát triển mạnh các hành lang kinh tế qua biên giới, các trung tâm logistics, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp tại khu vực biên giới; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và sớm triển khai đồng bộ các khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Thủ tướng đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động "Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc", mở cửa hơn nữa đối với các mặt hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Năm hợp tác du lịch Việt - Trung 2026 - 2027; tăng cường hợp tác y tế, bao gồm về y dược học cổ truyền.

Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng và ưu tiên cao phát triển quan hệ với Việt Nam; sẽ cùng Việt Nam triển khai tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định; hoan nghênh Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động "Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc", qua đó tạo thuận lợi cho hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Đại sứ bày tỏ Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước, trong đó có hợp tác về công nghệ, kỹ thuật đường sắt, mở rộng kết nối đường sắt hai nước đến lục địa Á - Âu; mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh năng lượng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bộ Ngoại giao khẩn trương xây dựng KPI đánh giá cán bộ, công chức

(NLĐO)- Bộ Ngoại giao khẩn trương xây dựng KPI để có cơ sở đánh giá cán bộ, công chức; chủ động xây dựng cơ chế về quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại

Thủ tướng Lê Minh Hưng ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia, Lào

(NLĐO)- Cuộc ăn sáng làm việc giữa ba Thủ tướng Việt Nam - Campuchia - Lào nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

(NLĐO)- Sáng 8-5, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Mactan Expo Center ở TP Cebu - Philippines.

Trung Quốc Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ Thủ tướng Lê Minh Hưng
    Thông báo