Thời sự Chính trị

Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước

D.Ngọc - TTXVN

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4-2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 15-4, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì Lễ đón.

Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tiến vào Đại lễ đường Nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Hai bên giới thiệu các quan chức có mặt tại Lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục Danh dự. Đội Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời bắn 21 loạt đại bác chào mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi qua đội Quân nhạc và vẫy tay chào các cháu thiếu nhi tay cầm cờ, hoa vẫy chào. Tiếp đó, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và hai Phu nhân cùng chụp ảnh chung trước Quốc kỳ, Đảng kỳ hai nước.

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiến hành hội đàm.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực, có nhiều bước tiến triển rõ nét, tương đối toàn diện. Tin cậy chính trị giữa hai bên được củng cố và tăng cường, tiếp tục phát huy vai trò định hướng chiến lược, dẫn dắt quan hệ song phương phát triển trên các lĩnh vực. Giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra sôi động. Hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng - an ninh có nhiều dấu ấn và chuyển biến thực chất.

Hai bên hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại, đầu tư duy trì đà phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước. Việt Nam 10 năm liên tiếp giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương diễn ra sôi động. Hai bên cũng duy trì phối hợp, hợp tác tốt tại các cơ chế đa phương.

Chuyến thăm là dịp rất quan trọng để nâng tầm gắn kết chiến lược và xác lập tầm cao mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước. Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước sẽ cùng xác định những định hướng mới, đột phá mới trong hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch, hợp tác chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nỗ lực cùng hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của mỗi nước.

Hình ảnh do TTXVN ghi nhận:

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt Đội danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tham dự Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với thiếu nhi Trung Quốc tại Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên chính thức Đoàn Trung Quốc tại Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên chính thức Đoàn Trung Quốc tại Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên chính thức Đoàn Trung Quốc tại Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu mới Hùng An của Trung Quốc

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến tìm hiểu thực tế quy hoạch và khảo sát tại Khu mới Hùng An (Hà Bắc, Trung Quốc).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

(NLĐO) - Sáng 14-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

