Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần nâng lên tầm cao mới

Dương Ngọc - TTXVN

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, chiều 1-6, tại thủ đô Manila, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines phối hợp với Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines, Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippines và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần nâng lên tầm cao mới - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tới dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. khẳng định Việt Nam đã trở thành đối tác không thể thiếu trong thương mại và đầu tư, trong đó có lĩnh vực công nghệ. Đồng thời, Việt Nam vẫn là một mắt xích quan trọng đang được củng cố về an ninh lương thực và chuỗi cung ứng công nghiệp, cùng với các thiết bị điện tử thiết yếu. Những thành tựu này rất đáng khích lệ và cũng hướng hợp tác hai nước đến giai đoạn tiếp theo.

Nhà lãnh đạo Philippines hy vọng diễn đàn sẽ hiện thực hóa những cuộc thảo luận thành những kế hoạch, góp phần tạo nên một tương lai nơi người dân hai nước được an toàn, có nhiều cơ hội hơn, thịnh vượng hơn và an ninh hơn.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam và Philippines là hai quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có quan hệ hữu nghị truyền thống. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố trên nền tảng tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ lợi ích chung đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Đặc biệt, kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược năm 2015, hợp tác song phương đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân. Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước lần này, hai bên đã nhất trí nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Tăng cường.

Năm 2026, Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Việt Nam tin tưởng Philippines sẽ hoàn thành tốt trọng trách này, cùng các nước thành viên thúc đẩy một ASEAN đoàn kết, tự cường, bao trùm, kết nối sâu rộng và có năng lực thích ứng cao trước các biến động của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần nâng lên tầm cao mới - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy trong những năm qua, hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines đã có nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã có nền tảng tốt, niềm tin chính trị, sự bổ trợ thị trường và cộng đồng doanh nghiệp năng động. Điều cần thiết lúc này là tạo ra đột phá mới để thương mại, đầu tư và du lịch thực sự trở thành động lực quan trọng của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ đã đến lúc hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần được nâng lên một tầm cao mới, không chỉ là mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cao về chất lượng, chiều sâu và tính thực chất. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thể cùng nhau nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế; mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics; cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước biến động toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế số và đổi mới sáng tạo; chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Hai bên mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Philippines đều là những nền kinh tế biển năng động của ASEAN. Khi đường bay, tuyến vận tải, logistics và du lịch được mở rộng, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho doanh nghiệp hai nước.

Hai bên đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt, thực chất và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Các cơ chế hợp tác cần trở thành công cụ mở thị trường, tháo gỡ vướng mắc, kết nối dự án và thúc đẩy kết quả cụ thể. Chính phủ hai nước có thể mở đường, nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam không chỉ kêu gọi đầu tư mà luôn chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đồng hành cùng nhà đầu tư; tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, ổn định, có thể dự báo; phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng các doanh nghiệp Việt Nam và Philippines sẽ tiếp cận hợp tác với tinh thần chủ động hơn, dài hạn hơn, sáng tạo hơn và thực chất hơn; không chỉ dừng lại ở tìm kiếm cơ hội mà mạnh dạn hơn trong đầu tư, liên kết, chia sẻ công nghệ, mở rộng thị trường và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Từ diễn đàn này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hy vọng sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới, cơ hội mới, kết nối mới và dự án mới, góp phần đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Philippines bước vào giai đoạn phát triển thực chất hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn; xứng đáng với tầm mức của quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần nâng lên tầm cao mới - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Tại diễn đàn, Vietjet công bố đường bay thẳng kết nối TPHCM với Cebu - một trung tâm kinh tế, du lịch và hàng không quan trọng của Philippines. Một số tập đoàn, doanh nghiệp hai nước trao đổi các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực: Năng lượng, du lịch, hàng không, hóa chất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực thế mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Philippines.

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Philippines

(NLĐO)- Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

(NLĐO)- Chiều 31-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Manila, Philippines.

(NLĐO)- Chiều 31-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã đến thủ đô Manila, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines

