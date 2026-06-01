21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Philippines

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 1-6, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31-5 đến 1-6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. duyệt đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tiến vào khuôn viên Phủ Tổng thống. Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân ra tận cửa xe nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Hai nhà lãnh đạo bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Philippines. Cùng lúc đó, 21 loạt đại bác rền vang chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Sau nghi thức cử Quốc thiều, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tiến đến mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Tiếp đó, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giới thiệu các đại biểu cấp cao hai bên tham dự Lễ đón.

Ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân di chuyển vào phòng ghi sổ lưu tại Phủ Tổng thống.

Tại lưu bút, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm Phủ Tổng thống, ấn tượng sâu sắc đối với nền văn hóa lâu đời và khát vọng phát triển thịnh vượng của đất nước và nhân dân Philippines. Nhận thức chung thống nhất đạt được hôm nay giữa hai nước sẽ đưa quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Philippines lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và sự phát triển của mỗi nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Sau đó, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm chính thức; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, gặp gỡ báo chí.

Hình ảnh TTXVN ghi nhận về Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân: