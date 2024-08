Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tạo điều kiện tốt nhất để TP HCM phát triển

Chiều 17-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Thành ủy TP HCM về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ XI từ đầu nhiệm kỳ đến nay; việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.



TP HCM có nhiều đóng góp lớn cho cả nước

Mở đầu buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải trình bày báo cáo về những nội dung quan trọng nêu trên. Bên cạnh việc nêu bật những thành quả, bài học kinh nghiệm TP HCM đã đạt được, cùng những nhóm giải pháp để phát triển thành phố trong thời gian tới, theo ông Nguyễn Hồ Hải, cả hệ thống chính trị TP HCM đã nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 35. Qua đó, đội ngũ cán bộ thành phố hiểu sâu, nắm vững, thống nhất nhận thức về các nội dung cơ bản và điểm mới của Chỉ thị 35, các văn bản của Trung ương, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - cho hay để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng đề ra trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ này, thành phố đã tập trung nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó UBND TP HCM đã ban hành Chỉ thị số 12 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng kinh tế TP HCM đến năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đây là lần đầu tiên ông làm việc với Đảng bộ TP HCM trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đảng bộ TP HCM là một trong những Đảng bộ rất quan trọng, Đảng bộ lớn và cũng là nơi triển khai cụ thể những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân; có những đặc điểm mà nhiều địa phương khác, Đảng bộ khác không có được.

"Sài Gòn - TP HCM xưa nay đã gắn bó máu thịt với lịch sử và vận mệnh của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã luôn dành cho đồng bào miền Nam những tình cảm đặc biệt, Người nói "Miền Nam luôn trong trái tim tôi". Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn trân trọng, tin cậy và dày công vun đắp cho TP HCM" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ trong gần 40 năm qua, kể từ khi bắt đầu công cuộc Đổi mới, TP HCM luôn là địa phương đóng góp lớn cho cả nước trên cả phương diện GDP, thu ngân sách, năng suất lao động, cơ chế, chính sách mới, mô hình kinh doanh mới. Nhiều ý tưởng sáng tạo, đột phá, công nghệ mới, cách làm mới thường được triển khai ở TP HCM rồi mới nhân rộng cả nước.

Điểm lại những thành tựu nổi bật mà TP HCM đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những kết quả đó cho thấy TP HCM tiếp tục chứng tỏ vị thế đầu tàu kinh tế đối với Việt Nam và thực tiễn này thêm một lần nữa cho thấy trong khó khăn, TP HCM càng thể hiện ý chí vươn lên mạnh mẽ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thành ủy TP HCMẢnh: Hoàng Hùng

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP HCM đạt được thời gian qua, đóng góp quan trọng vào những thành công chung của cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ những mặt tồn tại, hạn chế của thành phố mà trong nhiều năm qua vẫn chưa khắc phục triệt để. Cụ thể: tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng, lợi thế của thành phố; nhiều dự án hạ tầng, dự án đầu tư lớn bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra; kết cấu hạ tầng còn yếu, ngày càng quá tải, bất cập, cản trở việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân; tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường vẫn nghiêm trọng; kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên một số mặt còn hạn chế, yếu kém…

Biến quyết tâm chính trị thành việc làm, thành quả

Về nhiệm vụ của TP HCM trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM cùng cả hệ thống chính trị cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của TP HCM với cả nước, cả vùng Nam Bộ, với vinh dự thành phố mang tên Bác, để từ đó tạo sự đoàn kết, thống nhất cao hơn nữa, quyết tâm chính trị mạnh hơn nữa, năng động và sáng tạo hơn nữa, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua những thách thức để giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội, xây dựng phát triển thành phố nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại với vai trò là đô thị đặc biệt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn cho khu vực và cả nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, TP HCM cần được định hình tương lai là thành phố toàn cầu, phát triển thông minh, hiện đại, năng động, hội nhập; tăng trưởng xanh, bao trùm và bền vững; xã hội gắn kết, rộng mở, văn minh, kết tinh các giá trị tiên tiến của châu Á và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn NênẢnh: Hoàng Hùng

Cùng với đó, thành phố cần phải khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trong và ngoài nước; chú trọng thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và bảo vệ môi trường; tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Mặt khác, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khuyến khích tăng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy các phát minh sáng chế, bảo hộ tốt quyền tài sản, tạo dựng một môi trường sáng tạo và khởi nghiệp hấp dẫn không chỉ có các sáng kiến Việt Nam mà còn cho khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị biến quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ thành phố về việc xây dựng "thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo" như tinh thần Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phát triển TP HCM đã đề ra, thành những việc làm, thành quả trong thực tiễn, xây dựng TP HCM thực sự là thành phố văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Xây dựng TP HCM giàu tình người, giàu cơ hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần tiếp tục đầu tư đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển mạnh khoa học - công nghệ gắn với phát triển kinh tế tri thức, công nghệ số, xã hội số làm nền tảng thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững; tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế từ thành phố đến cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động bệnh viện quận, huyện; coi trọng, phát triển y tế dự phòng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng và quản lý tốt các hoạt động văn hóa - xã hội theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của TP HCM; từng bước giảm dần sự cách biệt về mức hưởng thụ văn hóa giữa đô thị và nông thôn; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tệ nạn xã hội, tội phạm; giảm tai nạn giao thông; bảo đảm trật tự, an toàn cho nhân dân, để mỗi người dân TP HCM đều có quyền tự hào và có trách nhiệm đóng góp xây dựng TP HCM thành một thành phố giàu có; giàu có không phải chỉ là tiền bạc, vật chất mà còn giàu có về lịch sử, văn hóa, giàu tình người, giàu cơ hội, giàu khát vọng vươn lên. Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thành phố an toàn, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống.

Đối với những kiến nghị của TP HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá rất cụ thể, xác đáng và thiết thực, xuất phát từ thực tiễn của quá trình vận động phát triển, từ mong muốn tìm tòi, không ngừng đổi mới, sáng tạo, từ khát vọng vươn lên của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành liên quan theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ, sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với thành phố để giải quyết cụ thể những đề xuất, kiến nghị với tinh thần tạo điều kiện tốt nhất có thể để TP HCM phát triển mạnh mẽ hơn nữa, bền vững hơn nữa.

TP HCM có bề dày lịch sử của truyền thống cách mạng vẻ vang; những cống hiến của thành phố cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc là rất to lớn. Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn luôn tự hào về thành phố.



Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Hoàng Hùng Quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa Tiếp thu ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho biết TP HCM nghiêm túc tiếp thu những chỉ đạo quan trọng, sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và sẽ nhanh chóng cụ thể hóa trong từng việc, triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. "Tôi thật sự cảm kích sự thấu cảm, chia sẻ rất sâu sắc, được trải nghiệm từ thực tiễn của đồng chí Tô Lâm. Thật ra không phải đến bây giờ đồng chí mới nói, mà suốt thời gian qua, trên từng cương vị, nhất là cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí đã luôn sẵn sàng hỗ trợ, chi viện tối đa và nhiều nhất khi thành phố có yêu cầu, nhất là những lúc căng thẳng trong phòng chống đại dịch COVID-19" - Bí thư Thành ủy TP HCM nói. Theo ông Nguyễn Văn Nên, dù TP HCM luôn nêu cao tinh thần chủ động, tự lực, tự lo nhiều việc với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm nhưng vẫn còn những vướng mắc, những khó khăn mà tự thân không thể giải quyết được. Song, nhờ sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã giúp TP HCM vượt qua những khó khăn, thử thách, gặt hái được nhiều kết quả khích lệ, góp phần quan trọng vào thành quả chung của cả nước mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi nhận. "TP HCM sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa trong cải cách hành chính, mạnh mẽ hơn nữa, chuyển đổi số quyết liệt hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ XI đã đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội, nhanh chóng hoàn thành những công việc trung và dài hạn để triển khai thực hiện Nghị quyết 31, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trước mắt, triển khai thực hiện hoàn thành công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị" - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho biết.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết Ngoài các nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ TP HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý trong thời gian tới, thành phố cũng cần phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiến hành cải cách hành chính triệt để; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh; phát triển dịch vụ công, xây dựng khu đô thị sáng tạo, ứng dụng công nghệ số; đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài; mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy hội nhập sâu rộng và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước; thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh các vi phạm.

Tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị 35 Về công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ TP HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ thành phố chủ động, tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đặc biệt là về công tác cán bộ, phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị thực sự của dân, do dân, vì dân; thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.