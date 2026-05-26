Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung phát hiện và tháo gỡ hết những điểm nghẽn về thể chế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung phát hiện và tháo gỡ hết những điểm nghẽn về thể chế

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Quốc hội tập trung phát hiện và tháo gỡ hết những điểm nghẽn về thể chế.

Chiều 26-5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Sau khi nghe dự thảo báo cáo và các ý kiến tại Hội nghị, phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận Báo cáo đã được xây dựng kỹ lưỡng, công phu, bám sát yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phản ánh khá toàn diện những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về 4 nội dung kiểm tra, giám sát.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến hợp lý của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Bộ Chính trị xem xét, kết luận.

Qua kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ Đảng ủy Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đã chủ động, quyết liệt phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan có liên quan để triển khai khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc khó, chưa có tiền lệ, nhưng yêu cầu tiến độ rất gấp, rất khẩn trương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhất là đối với 4 nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra, giám sát lần này: Triển khai mô hình chính quyền ba cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền; triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương; triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

- Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các đại biểu dự hội nghị

Nhìn tổng thể kết quả kiểm tra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Đảng ủy Quốc hội đã rất nỗ lực, chủ động, trách nhiệm, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đóng góp quan trọng vào việc triển khai các Nghị quyết của Đảng cũng như các công việc của Quốc hội.

Tuy nhiên, phía trước còn rất nhiều việc phải làm. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các định hướng nêu trên, và 4 công việc cụ thể.

Thứ nhất, thực hiện hiệu quả đợt tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Nghị quyết 66 của Trung ương, tập trung phát hiện và tháo gỡ hết những điểm nghẽn về thể chế, nhất là các điểm liên quan đến tăng trưởng hai con số, mô hình chính quyền ba cấp, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các kết luận của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Thứ hai, chủ động phối hợp với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan rà soát đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các văn bản pháp luật theo hình thức ủy quyền lập pháp trong thời gian qua, đảm bảo hoàn thành trước tháng 3-2027 theo quy định.

Thứ ba, tích cực tham gia tổng kết, đánh giá kết quả 1 năm triển khai chính quyền ba cấp theo hướng dẫn của Trung ương, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cho phù hợp.

Thứ tư, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác đánh giá cán bộ gắn với bố trí sử dụng cán bộ phù hợp theo quy định, cụ thể hóa các khung tiêu chí đánh giá đối với tập thể, cá nhân, đối với tổ chức đảng, đảng viên cho phù hợp với đối tượng được phân cấp quản lý trong toàn Đảng bộ của Quốc hội.

Về một số kiến nghị đề xuất của Đảng ủy Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận toàn bộ sẽ có báo cáo với Bộ Chính trị, chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết, tháo gỡ.


Tin liên quan

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Quốc hội

(NLĐO) - Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao quyết định.

Thành lập 11 đảng bộ thuộc Đảng ủy Quốc hội

(NLĐO) - Trao quyết định thành lập 11 đảng bộ thuộc Đảng ủy QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc bố trí cán bộ phải công tâm, khách quan

Chủ tịch Quốc hội Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Đảng ủy Quốc hội Đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo