Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung phát hiện và tháo gỡ hết những điểm nghẽn về thể chế

Chiều 26-5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Sau khi nghe dự thảo báo cáo và các ý kiến tại Hội nghị, phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận Báo cáo đã được xây dựng kỹ lưỡng, công phu, bám sát yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phản ánh khá toàn diện những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về 4 nội dung kiểm tra, giám sát.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến hợp lý của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Bộ Chính trị xem xét, kết luận.

Qua kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ Đảng ủy Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đã chủ động, quyết liệt phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan có liên quan để triển khai khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc khó, chưa có tiền lệ, nhưng yêu cầu tiến độ rất gấp, rất khẩn trương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhất là đối với 4 nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra, giám sát lần này: Triển khai mô hình chính quyền ba cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền; triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương; triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các đại biểu dự hội nghị

Nhìn tổng thể kết quả kiểm tra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Đảng ủy Quốc hội đã rất nỗ lực, chủ động, trách nhiệm, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đóng góp quan trọng vào việc triển khai các Nghị quyết của Đảng cũng như các công việc của Quốc hội.

Tuy nhiên, phía trước còn rất nhiều việc phải làm. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các định hướng nêu trên, và 4 công việc cụ thể.

Thứ nhất, thực hiện hiệu quả đợt tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Nghị quyết 66 của Trung ương, tập trung phát hiện và tháo gỡ hết những điểm nghẽn về thể chế, nhất là các điểm liên quan đến tăng trưởng hai con số, mô hình chính quyền ba cấp, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các kết luận của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Thứ hai, chủ động phối hợp với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan rà soát đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các văn bản pháp luật theo hình thức ủy quyền lập pháp trong thời gian qua, đảm bảo hoàn thành trước tháng 3-2027 theo quy định.

Thứ ba, tích cực tham gia tổng kết, đánh giá kết quả 1 năm triển khai chính quyền ba cấp theo hướng dẫn của Trung ương, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cho phù hợp.

Thứ tư, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác đánh giá cán bộ gắn với bố trí sử dụng cán bộ phù hợp theo quy định, cụ thể hóa các khung tiêu chí đánh giá đối với tập thể, cá nhân, đối với tổ chức đảng, đảng viên cho phù hợp với đối tượng được phân cấp quản lý trong toàn Đảng bộ của Quốc hội.

Về một số kiến nghị đề xuất của Đảng ủy Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận toàn bộ sẽ có báo cáo với Bộ Chính trị, chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết, tháo gỡ.



