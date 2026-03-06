HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Chiều 6-3, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị kiểm tra , giám sát đảng ủy Quốc hội 2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Ảnh: Hồ Long

Tham dự Hội nghị, về phía Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Vũ Hồng Thanh; Lê Minh Hoan; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội...

Về phía Đoàn kiểm tra, giám sát có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng đoàn Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn Hà Quốc Trị và Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Xô...

Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị kiểm tra , giám sát đảng ủy Quốc hội 2026 - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Ảnh: Hồ Long

Theo đó, trong đợt 1, nội dung giám sát tập trung vào: việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23-1-2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16-5-2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đợt 2, nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị kiểm tra , giám sát đảng ủy Quốc hội 2026 - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Kiểm tra, giám sát có ý nghĩa hết sức quan trọng

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ công tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa hết sức quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và là nhiệm vụ thường xuyên, được tiến hành ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết để xem xét những chủ trương, chính sách của Đảng khi đi vào thực tiễn có vấn đề gì cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh không, có những vấn đề gì tốt, hay, có thể trở thành bài học để nhân rộng hay không.

Với đặc thù Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân cả nước, Tổng Bí thư mong muốn thông qua kiểm tra, giám sát sẽ làm rõ những ưu điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội trong việc lãnh đạo thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, tháo gỡ những nút thắt, những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế; đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị với Trung ương để tiếp tục làm tốt hơn nữa nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước, để Quốc hội thực sự là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị kiểm tra , giám sát đảng ủy Quốc hội 2026 - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đảm bảo dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. "Việc kiểm tra giám sát này rất thiết thực, đảm bảo nguyên tắc không được để ảnh hưởng đến hoạt động của cấp ủy, của Đảng ủy Quốc hội, các hoạt động của Quốc hội"- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng bộ Quốc hội nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, trách nhiệm đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 01-CT/TW, Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng, phải quyết tâm thực hiện thành công ngay từ tháng 5-2025 và những ngày đầu, tháng đầu năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội cho biết ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đảng ủy Quốc hội đã khẩn trương lãnh đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, đảm bảo nghiêm túc, bài bản, khoa học theo định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Quốc hội bằng hình thức phù hợp. Đồng thời, Đảng ủy Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ Quốc hội và Chương trình hành động của các tổ chức đảng trong Đảng bộ, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Chương trình hành động sẽ được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 3-2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị kiểm tra , giám sát đảng ủy Quốc hội 2026 - Ảnh 5.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát Hà Quốc Trị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Đối với nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đảng ủy Quốc hội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, đồng bộ, bám sát quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước.

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 10-QĐNS/TW, ngày 23-2-2026 của Bộ Chính trị và kế hoạch, lịch làm việc (đợt 1) của Đoàn Kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Quốc hội đã ban hành Kế hoạch triển khai; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo và triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, các tổ chức đảng trực thuộc và các đơn vị liên quan sẵn sàng trao đổi, phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và làm việc theo yêu cầu của Đoàn...

"Đảng ủy Quốc hội luôn xác định đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Tô Lâm, tiếp tục đổi mới, xác định trọng tâm, trọng điểm, đoàn kết thống nhất, nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng để đất nước phát triển nhanh, bền vững, nhân dân được chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, được thụ hưởng xứng đáng từ thành quả đổi mới, tăng trưởng kinh tế"- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

kiểm tra, giám sát Tổng Bí thư Tổng Bí thư Tô Lâm Đảng ủy Quốc hội
