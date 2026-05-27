Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31-5 đến ngày 1-6-2026.

Philippines là điểm dừng tiếp theo trong chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới một số nước ASEAN. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29-5; thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31-5. Trong thời gian thăm Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la ngày 29-5.