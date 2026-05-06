Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Ấn Độ cần tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ thống nhất thúc đẩy liên kết giữa an ninh và phát triển, mở rộng hợp tác.

Chiều ngày 5-5, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Ấn Độ cần tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược - Ảnh 1.

Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm lại Ấn Độ trên cương vị mới, ngay sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm và khẳng định đây là dấu mốc quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực then chốt liên quan đến an ninh và phát triển.

Cố vấn Ajit Doval chia sẻ mặc dù "bất ổn và bất định" là hai từ khóa được nhắc tới nhiều nhất khi nói đến tình hình thế giới, nhưng trong môi trường đó, yếu tố làm ổn định tình hình chính là sự tin cậy và mong muốn cùng phát triển, do đó rất mong hai nước tiếp tục cùng hợp tác, phát triển và đưa quan hệ lên tầm mức mới.

Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam cũng như vai trò, vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval khẳng định Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực với những đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự tin cậy chính trị, sự tương đồng về tầm nhìn chiến lược và lợi ích phát triển lâu dài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Ấn Độ; đồng thời, ủng hộ Ấn Độ phát huy vai trò ngày càng lớn trong các cơ chế khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhưng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ vẫn luôn bền chặt và chuyến thăm chính là minh chứng cho sự hợp tác hữu nghị truyền thống, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng với tiềm năng rất lớn, hai bên cần hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, công nghệ mới, hợp tác giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Ấn Độ cần tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, hai bên đánh giá hợp tác an ninh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước và nhấn mạnh việc làm sâu sắc hơn nữa phối hợp giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật và hoạch định chính sách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Ấn Độ cần tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược, mở rộng hợp tác về an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng số, phòng chống tội phạm công nghệ cao và nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu phối hợp hiệu quả trong đấu tranh chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến và các mối đe dọa mới nổi, qua đó góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước. Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy liên kết giữa an ninh và phát triển, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của mỗi quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí về duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn chiến lược, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, qua đó đóng góp tích cực vào việc định hình một cấu trúc khu vực ổn định, bao trùm và dựa trên luật lệ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang chuyển biến nhanh chóng và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Kết thúc cuộc gặp, hai bên bày tỏ tin tưởng với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, mức độ tin cậy chiến lược cao, quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước, nhiều điểm tương đồng trong quan điểm trong nhiều hợp tác Việt Nam - Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Ấn Độ nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trên khắp thủ đô New Delhi, Chính phủ Ấn Độ bố trí các bức ảnh chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với khẩu hiệu song ngữ nhiệt liệt chào mừng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Delhi, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến sân bay quân sự Palam, thủ đô New Delhi, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

(NLĐO)- Sáng 5-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

