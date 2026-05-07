Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Ấn Độ hợp tác trong các xu thế tiên phong của thế giới

D.Ngọc - TTXVN

(NLĐO)- Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ phải đặt trong các xu thế tiên phong của thế giới như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và chuyển đổi xanh.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, chiều 7-5 (theo giờ địa phương), tại TP Mumbai (bang Maharashtra), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Shri Devendra Fadnavis, Thủ hiến bang Maharashtra, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Ấn Độ hợp tác trong các xu thế tiên phong của thế giới - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) tổ chức, với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực từ công nghệ thông tin, sản xuất ô tô, dược phẩm đến du lịch và nông nghiệp, đầu tư, thiết bị y tế, chế biến thực phẩm và nông nghiệp, hàng không và logistics, sản xuất điện tử.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quan hệ Việt Nam - Ấn Độ không chỉ dựa trên nền tảng lịch sử sâu sắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng, mà còn đang đứng trước cơ hội lịch sử để nâng cấp lên kết nối chiến lược trong các chuỗi giá trị mới; nhấn mạnh thông điệp: Hợp tác hai nước phải đặt trong dòng chảy của những trung tâm tăng trưởng năng động nhất và các xu thế tiên phong của thế giới như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và chuyển đổi xanh.

Để đạt mục tiêu phát triển, Việt Nam tập trung vào 3 trụ cột lớn: Hoàn thiện thể chế hiện đại, minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế; phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng số, năng lượng và logistics; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam tiếp tục củng cố môi trường chính trị - xã hội ổn định, nâng cao chất lượng điều hành và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế. Trong cấu trúc kinh tế khu vực đang định hình lại, Việt Nam và Ấn Độ không chỉ là hai nền kinh tế đang phát triển năng động, mà còn là hai cực quan trọng kết nối Đông Nam Á và Nam Á trong không gian Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Nếu Việt Nam là cửa ngõ của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), gắn với mạng lưới các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thì Ấn Độ là trung tâm của Nam Á, có vai trò ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự kết nối giữa hai nền kinh tế vì vậy không chỉ mang ý nghĩa song phương, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường rộng lớn và các chuỗi giá trị đang hình thành.

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Thực tiễn hợp tác gần đây cho thấy những tín hiệu tích cực. Một số doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng đầu tư tại Ấn Độ trong các lĩnh vực mới như xe điện, hạ tầng sạc và dịch vụ công nghệ. Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam đã tham gia vào nhiều lĩnh vực sản xuất, năng lượng và chế biến. Những bước đi này tuy còn khiêm tốn nhưng rất có ý nghĩa, thể hiện xu hướng chuyển từ giao dịch sang gắn kết, từ thương mại sang đầu tư và cùng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ đã đến lúc hợp tác Việt Nam - Ấn Độ cần được nâng lên một tầm cao mới - không chỉ mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, chiều sâu và giá trị chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung vào các ưu tiên hợp tác đột phá: Mở rộng thương mại theo hướng cân bằng và bền vững hơn, tận dụng tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế; thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của tương lai như công nghệ thông tin, AI, bán dẫn, dược phẩm, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics, trung tâm dữ liệu và nghiên cứu phát triển; tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, hàng không và du lịch, tạo điều kiện để dòng hàng hóa, dòng vốn và nguồn nhân lực lưu chuyển thuận lợi hơn; đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức, phát huy thế mạnh bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Ấn Độ hợp tác trong các xu thế tiên phong của thế giới - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp 2 nước. Ảnh: TTXVN

Việt Nam cam kết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng cường đối thoại và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Việt Nam mong muốn không chỉ là nơi các doanh nghiệp đến đầu tư, mà là nơi các doanh nghiệp có thể phát triển lâu dài và gắn bó bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ chủ động hơn, mạnh dạn hơn trong đầu tư, liên kết, chia sẻ công nghệ và mở rộng thị trường, biến những cuộc gặp, trao đổi, tiếp xúc thành những thỏa thuận, hợp đồng, dự án cụ thể; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng sẽ luôn đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp đưa các dự án, hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trở thành những câu chuyện thành công mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ tại TP Mumbai, bang Maharashtra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn đặt ưu tiên cao cho quan hệ với Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ.

