Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Triều Tiên với 21 loạt đại bác chào mừng.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 9-10, tại Cung Thể thao Bình Nhưỡng, lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được tổ chức trọng thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đón và chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì lễ đón.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đón và chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo di chuyển đến hàng quan chức và giới thiệu quan chức hai nước, sau đó tiến lên bục danh dự.

Đội quân nhạc cử quốc thiều hai nước, trên nền nhạc có bắn 21 loạt đại bác rền vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Ở hai bên khán đài là dòng chữ "Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam" và "Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Triều Tiên và Việt Nam muôn năm."

Trên khán đài, hàng ngàn quần chúng nhân dân, hân hoan giơ cao vẫy cờ hai nước và hô vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự. Sau khi duyệt đội danh dự, hai lãnh đạo quay trở lại bục danh dự xem diễu binh và kết thúc lễ đón.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra đúng vào dịp hai nước đang thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên 2025, thể hiện sinh động sự coi trọng của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên.

Chuyến thăm lịch sử này sẽ tạo thành quả mới cho quan hệ giữa hai nước. Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương giữa hai Đảng, hai nước, đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của nhân dân hai nước đồng thời đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Hình ảnh do VOV ghi nhận về lễ đón:

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 2.

Ảnh: VOV

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 3.

Ảnh: VOV

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 4.

Ảnh: VOV

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 5.

Ảnh: VOV

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 6.

Ảnh: VOV

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 7.

Ảnh: VOV

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 8.

Ảnh: VOV

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 9.

Ảnh: VOV

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

(NLĐO)- Sáng 9-10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Triều Tiên.

Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm: Ý nghĩa rất đặc biệt, mục đích rất quan trọng

(NLĐO)- Chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Triều Tiên sẽ tạo ra thành quả mới cho quan hệ giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm Triều Tiên

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

