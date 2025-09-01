HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba

Dương Ngọc. Ảnh: Hữu Hưng

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza đã đến Hà Nội, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 31-8 đến 2-9.

Tổng Bí thư chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Hữu Hưng

Sáng 1-9, lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón.

Tham dự lễ đón có các ông, bà: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Cuba; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội...

Đúng 8 giờ 50 phút, Đoàn xe chở Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz - Canel Bermúdez và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn tiến vào Phủ Chủ tịch. Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô đứng dọc hai bên đường, vẫy cờ Việt Nam, Cuba, nồng nhiệt chào đón Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Cuba.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân ra tận cửa xe nồng nhiệt chào đón Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm mời Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Cuba và Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez duyệt đội danh dự, giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón.

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành hội đàm với Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Hình ảnh ghi nhận:

Tổng Bí thư chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba - Ảnh 2.

Đoàn xe chở Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn tiến vào Phủ Chủ tịch trong sự chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Hữu Hưng

Tổng Bí thư chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba - Ảnh 3.

Đoàn xe chở Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn tiến vào Phủ Chủ tịch trong sự chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Hữu Hưng

Tổng Bí thư chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba - Ảnh 4.

Quang cảnh lễ đón. Ảnh: Hữu Hưng

Tổng Bí thư chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba - Ảnh 5.

Quang cảnh lễ đón. Ảnh: Hữu Hưng

Tổng Bí thư chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba - Ảnh 6.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez trên bục danh dự. Ảnh: Hữu Hưng

Tổng Bí thư chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba - Ảnh 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón. Ảnh: Hữu Hưng

Tổng Bí thư chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba- Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba- Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba- Ảnh 6.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ảnh: TTXVN

 

Tổng Bí thư Tổng Bí thư Tô Lâm Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Việt Nam - Cuba
