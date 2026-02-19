HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Mỹ

Dương Ngọc

(NLĐO)- Các văn bản được ký và trao giữa Việt Nam và Mỹ gồm nhiều thỏa thuận quan trọng trên nhiều lĩnh vực với tổng giá trị lên tới 37,2 tỉ USD.

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều tối 18-2 theo giờ địa phương, tại Washington D.C. (Mỹ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế. Buổi lễ ký diễn ra nhân chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 đến 20-2.

Tổng Bí thư chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Mỹ - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao giấy phép giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Công ty Starlink về cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng (loại mạng viễn thông cố định vệ tinh) cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Starlink Services Việt Nam; giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng (loại mạng viễn thông di động vệ tinh) cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng giá trị của các văn kiện được trao lên tới 37,2 tỉ USD, thể hiện những cam kết mạnh mẽ và quyết liệt của các đối tác trong bối cảnh quan hệ hai nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Cùng chứng kiến có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng.

Phía Mỹ có: Ngài Michael George DeSombre, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương; ngài David Fogel, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại, Giám đốc cơ quan Thương mại quốc tế Mỹ.

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, sau 30 năm bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Mỹ đã trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Hai nước đã cùng nhau biến những khoảng cách lịch sử thành chiếc cầu hợp tác bền vững, trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết và cùng hướng tới tương lai. Trong đó, các thỏa thuận và văn kiện hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước góp phần lớn cho quá trình xây dựng mối quan hệ phát triển mạnh mẽ, thực chất và cân bằng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cam kết sẽ tiếp tục là cầu nối tích cực, thúc đẩy đối thoại chính sách, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác doanh nghiệp hai nước.

Các văn bản được ký kết và trao giữa hai bên gồm nhiều thỏa thuận quan trọng trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế.

Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ trao Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng (loại mạng viễn thông cố định vệ tinh và mạng viễn thông di động vệ tinh) cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Starlink Services Việt Nam.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tập đoàn Boeing ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737 MAX trị giá 8,1 tỉ USD. Vietnam Airlines và Tập đoàn Boeing đang tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài thông qua đơn đặt hàng đầu tiên của hãng đối với dòng máy bay thân hẹp của Boeing.

Hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways cũng ký hợp đồng mua 40 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner với Tập đoàn Boeing tổng giá trị ước tính 22,5 tỉ USD. Hợp đồng giúp hãng hoàn thiện năng lực khai thác xuyên lục địa và góp phần củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương bền vững giữa doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Mỹ - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet và Pratt & Whitney trao hợp đồng cung cấp động cơ GTF cùng gói dịch vụ bảo dưỡng toàn diện cho 44 máy bay Airbus trị giá khoảng 5,4 tỉ USD

Bên cạnh đó, Vietjet ký hợp đồng lựa chọn, mua động cơ và dịch vụ bảo dưỡng với Pratt & Whitney (thuộc RTX Corporation) cho 44 máy bay A321NEO và A321XLR sử dụng động cơ GTF, trị giá khoảng 5,4 tỉ USD. Hãng cũng ký thỏa thuận với Griffin Global Asset Management về cung cấp tài chính cho 6 máy bay Boeing 737-8 trị giá khoảng 965 triệu USD. Tổng giá trị các hợp đồng, thoả thuận hơn 6,3 tỉ USD.

Ở lĩnh vực y tế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Công ty Mevion Medical Systems ký hợp đồng mua hệ thống xạ trị proton Mevion S250-FIT, hệ thống xạ trị ung thư proton hiện đại nhất tại Mỹ. Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á sở hữu hệ thống thiết bị hiện đại này, mở ra hy vọng điều trị ung thư an toàn hiệu quả hơn.

Sun PhuQuoc Airways và Boeing ký hợp đồng mua 40 "siêu máy bay" Boeing 787-9 Dreamliner

Sun PhuQuoc Airways và Boeing ký hợp đồng mua 40 "siêu máy bay" Boeing 787-9 Dreamliner

(NLĐO)- Cú bắt tay trị giá 22,5 tỉ USD với Boeing của Sun PhuQuoc Airways sẽ dành cho dàn máy bay thân rộng Dreamliner hiện đại với khả năng bay xuyên lục địa.

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

(NLĐO)- Ngày 18-2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Mỹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietnam Airlines ký kết mua 50 máy bay

(NLĐO)- Vietnam Airlines đầu tư 50 máy bay Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỉ đô, tăng tốc chiến lược phát triển đội máy bay.

