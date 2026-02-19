Sun PhuQuoc Airways và Boeing ký hợp đồng mua 40 "siêu máy bay" Boeing 787-9 Dreamliner

Ngày 18-2 (theo giờ Washington, D.C., Mỹ, tức rạng sáng 19-2 giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến Tập đoàn Boeing và hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways của Sun Group ký kết hợp đồng mua 40 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, với tổng giá trị ước tính 22,5 tỉ USD.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Mỹ chứng kiến Chủ tịch HĐQT Sun Group Đặng Minh Trường và bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Boeing Commercial Airplanes, ký kết hợp đồng mua 40 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner



Hợp đồng "khủng" được đại diện hai bên ký kết tại Lễ ký và trao các hợp đồng và thoả thuận hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ diễn ra nhân chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 đến 20-2.

Theo đại diện Sun PhuQuoc Airways, việc lựa chọn dòng 787-9 Dreamliner thể hiện rõ định hướng thiết lập mạng bay vươn tầm lục địa của hãng. Với sức chở khoảng 296 hành khách và tầm bay tối đa 14.010 km, 787-9 Dreamliner cho phép hãng thực hiện các hành trình bay liên tục lên tới 16 tiếng, mở ra khả năng khai thác các đường bay thẳng xuyên lục địa kết nối Phú Quốc với Mỹ, các trung tâm kinh tế - du lịch trọng điểm tại châu Âu như Anh, Czech, Pháp, Đức, khu vực Trung Đông, các quốc gia CIS (Nga, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan), Nhật Bản và Úc trong tương lai. Bên cạnh hiệu suất khai thác vượt trội, 787-9 Dreamliner còn giúp tiết kiệm 20-25% nhiên liệu và giảm phát thải so với thế hệ trước, phù hợp với định hướng phát triển bền vững mà hãng theo đuổi.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐQT Sun Group Đặng Minh Trường cho biết: "Sự hợp tác với Boeing đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng một hãng hàng không đẳng cấp quốc tế, đồng bộ với hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng sang trọng mà Sun Group đang phát triển. Chúng tôi lựa chọn Boeing 787-9 không chỉ vì hiệu suất vận hành vượt trội mà còn bởi đây là dòng máy bay phù hợp nhất để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Phú Quốc ra thế giới và đưa thế giới đến với Phú Quốc".

Tập đoàn Boeing và hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways của Sun Groupký kết hợp đồng với tổng giá trị ước tính khoảng 22,5 tỉ USD

Trong bối cảnh Việt Nam đứng thứ 7 trong danh sách đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, với kim ngạch thương mại song phương đạt gần 171 tỉ USD, thương vụ 22,5 tỉ USD còn đóng góp trực tiếp vào chuỗi giá trị sản xuất và dịch vụ hàng không của Mỹ, góp phần củng cố quan hệ kinh tế Việt Nam - Mỹ theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững.

"Hôm nay, chúng ta cùng chúc mừng cho đơn hàng lên tới 40 máy bay 787 Dreamliner - một dấu mốc quan trọng, đánh dấu đơn hàng mua trực tiếp đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways và cũng là đơn hàng máy bay thân rộng Boeing lớn nhất của Việt Nam. Đơn hàng này thể hiện một tầm nhìn rõ ràng nhằm kết nối Phú Quốc với thế giới và xây dựng một hãng hàng không dịch vụ đầy đủ cao cấp. 787 Dreamliner chính là dòng máy bay đặc biệt phù hợp để thực hiện sứ mệnh đó"- bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Boeing Commercial Airplanes, cho biết.

Theo dự báo của Boeing, Việt Nam sẽ là thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á với mức gần 8%/năm đến năm 2030. Với mục tiêu nâng đội bay lên 100 chiếc vào năm 2030, Sun PhuQuoc Airways hướng tới đón đầu làn sóng du lịch cao cấp, đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ hàng không độc lập và góp phần nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Từ trái qua: Bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Boeing Commercial Airplanes và Chủ tịch HĐQT Sun Group Đặng Minh Trường phát biểu

Sun PhuQuoc Airways do Sun Group đầu tư, phát triển theo mô hình "hàng không nghỉ dưỡng" với mạng bay trục - nan, kết nối trực tiếp Phú Quốc với các trung tâm du lịch, kinh tế trong và ngoài nước bằng các chuyến bay thẳng. Hãng sở hữu hệ sinh thái vận hành khép kín khi hoàn tất các chứng nhận quan trọng của Cục Hàng không Việt Nam. Từ khi ra mắt ngày 10-8-2025 đến tháng 2-2026, đội bay được nâng lên 10 máy bay. Trong tháng 12-2025 và 1-2026, hãng ghi nhận chỉ số đúng giờ cao nhất trong các hãng hàng không nội địa.

Từ nay đến hết năm 2026, hãng dự kiến sẽ kết nối Phú Quốc với nhiều điểm đến quốc tế như Đài Loan - Trung Quốc (Đài Bắc, Cao Hùng) Hàn Quốc (Seoul, Busan), Thái Lan (Bangkok), Singapore, Hồng Kông và Ấn Độ (Mumbai, New Delhi).