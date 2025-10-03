Tổng Bí thư Tô Lâm: Các địa phương phải bố trí, sắp xếp đủ cán bộ chuyên môn trước ngày 15-10

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Các địa phương phải bố trí, sắp xếp đủ cán bộ chuyên môn trước ngày 15-10

Bảo Trân

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương phải bố trí, sắp xếp đủ cán bộ chuyên môn trước ngày 15-10-2025.

Chiều 3-10, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương phải bố trí, sắp xếp đủ cán bộ chuyên môn trước ngày 15-10-2025. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tổng số viên chức khuyến nông làm việc tại Văn phòng Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh hiện có 1.763 người.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sau khi sắp xếp, tổng số Trạm khuyến nông khu vực trên cả nước là 324 trạm; tổng số viên chức khuyến nông làm việc ở các trạm là 4.518 người.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương phải bố trí, sắp xếp đủ cán bộ chuyên môn trước ngày 15-10-2025.

Riêng về khuyến nông, Tổng Bí thư nhấn mạnh khuyến nông là một nhiệm vụ quan trọng của chính quyền cấp xã. Khuyến nông phải gắn bó với cơ sở, gắn với đồng ruộng. Mỗi xã cơ cấu hai cán bộ khuyến nông. Ở cấp tỉnh tiếp tục có các Trung tâm khuyến nông, chủ yếu làm các nhiệm vụ hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, hỗ trợ cấp xã thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương kiện toàn tổ chức khuyến nông trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cấp xã, bỏ khâu trung gian, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất, hoạt động thường xuyên, hiệu quả; sắp xếp vị trí việc làm công chức có chuyên môn lĩnh vực nông nghiệp ở cấp xã; củng cố, tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ khuyến nông cấp xã để bảo đảm hoạt động khuyến nông trên địa bàn cấp xã không đứt gãy, gián đoạn.

Tổng Bí thư đề nghị củng cố bộ máy khuyến nông theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, lựa chọn đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa thực hiện quản lý nhà nước và vừa thực hiện yêu cầu cung cấp dịch vụ khuyến nông cấp xã.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển đô thị và phát triển nông thôn là hai nhiệm vụ không thể tách rời

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển đô thị và phát triển nông thôn là hai nhiệm vụ không thể tách rời

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý phát triển đô thị và phát triển nông thôn là hai nhiệm vụ chiến lược bổ sung, hỗ trợ cho nhau, không thể tách rời.

Nghiên cứu điều chỉnh tiền lương với cán bộ, công chức sau sắp xếp bộ máy

(NLĐO) - Bộ Nội vụ đang nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thêm chế độ, chính sách với 5 nhóm đối tượng nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

(NLĐO) - Nghị quyết số 07 quy định chính sách đối với 5 nhóm đối tượng chịu sự tác động do sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo