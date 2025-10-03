Tổng Bí thư Tô Lâm: Các địa phương phải bố trí, sắp xếp đủ cán bộ chuyên môn trước ngày 15-10

Chiều 3-10, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương phải bố trí, sắp xếp đủ cán bộ chuyên môn trước ngày 15-10-2025. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tổng số viên chức khuyến nông làm việc tại Văn phòng Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh hiện có 1.763 người.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sau khi sắp xếp, tổng số Trạm khuyến nông khu vực trên cả nước là 324 trạm; tổng số viên chức khuyến nông làm việc ở các trạm là 4.518 người.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương phải bố trí, sắp xếp đủ cán bộ chuyên môn trước ngày 15-10-2025.

Riêng về khuyến nông, Tổng Bí thư nhấn mạnh khuyến nông là một nhiệm vụ quan trọng của chính quyền cấp xã. Khuyến nông phải gắn bó với cơ sở, gắn với đồng ruộng. Mỗi xã cơ cấu hai cán bộ khuyến nông. Ở cấp tỉnh tiếp tục có các Trung tâm khuyến nông, chủ yếu làm các nhiệm vụ hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, hỗ trợ cấp xã thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương kiện toàn tổ chức khuyến nông trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cấp xã, bỏ khâu trung gian, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất, hoạt động thường xuyên, hiệu quả; sắp xếp vị trí việc làm công chức có chuyên môn lĩnh vực nông nghiệp ở cấp xã; củng cố, tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ khuyến nông cấp xã để bảo đảm hoạt động khuyến nông trên địa bàn cấp xã không đứt gãy, gián đoạn.

Tổng Bí thư đề nghị củng cố bộ máy khuyến nông theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, lựa chọn đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa thực hiện quản lý nhà nước và vừa thực hiện yêu cầu cung cấp dịch vụ khuyến nông cấp xã.