Tổng Bí thư dự hội nghị chuyên đề Bình dân học vụ số - Quốc hội số

Chiều 13-9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, dự Hội nghị chuyên đề "Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại". Hội nghị do Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 10.000 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị chuyên đề về Bình dân học vụ số - Quốc hội số. Ảnh: Hồ Long

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm, Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Tham dự tại điểm cầu trung tâm còn có hơn 700 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, cùng các Đoàn thể Trung ương, đại biểu Quốc hội, công chức, viên chức thuộc hệ thống Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo dự hội nghị chuyên đề Bình dân học vụ số - Quốc hội số. Ảnh: Hồ Long

Hội nghị kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (nhà Quốc hội) tới 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố (Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh), 14 điểm cầu của Kiểm toán Nhà nước tại các khu vực; 3.321 HĐND cấp xã theo dõi trực tiếp qua Kênh My TV.

Quyết tâm chuyển đổi số của Quốc hội

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm cùng toàn thể đại biểu đã dành thời gian tham dự hội nghị rất quan trọng hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: Hồ Long

Theo Chủ tịch Quốc hội, hội nghị là hoạt động thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội trong việc chuyển đổi số trong thực thi công vụ; thực hiện chỉ đạo cụ thể của Tổng Bí thư Tô Lâm là: phải triển khai bài bản, có bộ tài liệu, tổ chức tập huấn, đánh giá để mỗi người thấy rõ trách nhiệm, nhu cầu, phục vụ công việc hiệu quả hơn.

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã có hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng "Quốc hội điện tử 1.0", cung cấp cho đại biểu Quốc hội công cụ hiện đại trên máy tính bảng, khởi đầu cho các kỳ họp Quốc hội "không giấy tờ", góp phần nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghị trường.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị chuyên đề về Bình dân học vụ số - Quốc hội số. Ảnh: Hồ Long

Ngày 15-11-2024, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội được thành lập do một Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng ban. Ngày 13-5-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1637 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025 - 2030, tạo nền tảng để thực hiện chuyển đổi số một cách bài bản, toàn diện, khoa học, hiệu quả và minh bạch.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kế thừa nhiệm kỳ trước về xây dựng Quốc hội điện tử, Quốc hội đã nâng cấp, triển khai ứng dụng "Quốc hội 2.0" với cải tiến vượt bậc (do Tập đoàn Viettel phối hợp với nhóm chuyên gia từ Singapore phát triển), nhiều tiện ích mới. Tiêu biểu như: tìm kiếm và truy cập văn bản nhanh chóng, từng bước cập nhật dữ liệu đầy đủ, giao diện thân thiện, chia sẻ tài liệu trực tuyến giữa các đại biểu, tra cứu trực tiếp nội dung văn bản, tóm tắt văn bản mà không phải đọc từng trang.

Đặc biệt, ứng dụng mới tích hợp trợ lý ảo AI: hỗ trợ tra cứu thông tin, cho phép đăng nhập bằng vân tay, giọng nói; gửi chất vấn bằng văn bản; chuyển giọng nói thành văn bản, gỡ băng và nhận diện được cả giọng nói theo vùng miền.

"Nhờ App Quốc hội 2.0, góp phần giúp cho Kỳ họp thứ Tám, thứ Chín vừa qua, Quốc hội đã xem xét, thông qua số lượng rất lớn các Luật, Nghị quyết với sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Cho rằng việc ứng dụng khoa học công nghệ mới nhất định sẽ phát sinh khó khăn, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ "không thể bằng lòng với sản phẩm đã có, mà phải thường xuyên lắng nghe, tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, nâng cấp"; đồng thời mong các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để phong trào Bình dân học vụ số - Quốc hội số được triển khai hiệu quả, thực chất trong thời gian tới.