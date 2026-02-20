Tổng Bí thư gặp lãnh đạo các nước nhân dịp dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư gặp lãnh đạo các nước nhân dịp dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza

Dương Ngọc

(NLĐO)- Gặp Tổng Bí thư Tô Lâm, các đối tác đều nhất trí tăng cường quan hệ song phương thực chất, hiệu quả với Việt Nam.

Nhân dịp dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Mỹ, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sáng 19-2 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc gặp, trao đổi với Tổng thống Indonesia, Tổng thống Uzbekistan, Tổng thống Azerbaijan, Tổng thống Kazakhstan, Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Armenia, Thủ tướng Hungary, Thủ tướng Pakistan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc.

Tổng Bí thư gặp lãnh đạo các nước nhân dịp dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước nhân dịp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN phát

Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm vừa tái cử và thông qua Tổng Bí thư gửi lời chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV; đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các mặt, nhất là phát triển kinh tế-xã hội và các cải cách, đổi mới thời gian qua.

Các đối tác đều nhất trí tăng cường quan hệ song phương thực chất, hiệu quả với Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực thuộc lợi thế, nhu cầu mỗi bên như kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giao thông vận tải, hợp tác để ứng phó với các vấn đề.

Nhấn mạnh nhu cầu tăng cường phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng, các nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm, lập trường trong các vấn đề khu vực, quốc tế nổi bật, cùng quan tâm; nhất trí phối hợp trong triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza để thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, nhà lãnh đạo Indonesia bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư; khẳng định coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trên các lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ và phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN và Liên hợp quốc; củng cố đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Tổng thống Azerbaijan I. Aliye, các nhà lãnh đạo đều bày tỏ ấn tượng với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian vừa qua và bày tỏ mong muốn đưa quan hệ song phương với Việt Nam đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, nhất là hợp tác trong lĩnh vực mà mỗi bên đều có thế mạnh.

Tổng Bí thư gặp lãnh đạo các nước nhân dịp dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước nhân dịp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN phát

Các nhà lãnh đạo đều nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua việc trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, ưu tiên hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trao đổi với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa bày tỏ cảm ơn chân thành tới Chủ tịch Hun Sen và các lãnh đạo cấp cao Campuchia đã dành sự đón tiếp trọng thị, thân tình cho Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm Campuchia đầu tháng 2 vừa qua.

Cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ rất ấn tượng với kết quả mà hai bên đạt được trong chuyến thăm.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cho quan hệ hàng đầu với Campuchia. Tổng Bí thư đề nghị trong thời gian tới, hai nước cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ chính trị, liên kết kinh tế, thương mại, phát triển gắn kết sâu rộng hơn nữa giữa Việt Nam và Campuchia và Việt Nam-Campuchia-Lào.

Thủ tướng Hun Manet cho rằng kết quả cuộc hội đàm giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia vừa qua có kết quả rất tốt, có tác dụng chiến lược, lâu dài. Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc duy trì đoàn kết trong ASEAN, cho đây là nhân tố tích cực góp phần vào ổn định tại khu vực và trên trường quốc tế.

Trao đổi với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Armenia đạt được trong những năm gần đây; trân trọng mời Thủ tướng Pashinyan cũng như các lãnh đạo cấp cao Armenia thăm Việt Nam.

Thủ tướng Pashinyan bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong thời gian tới, nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, đồng thời bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Orban Viktor, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển hiệu quả của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary; trong năm 2025, kim ngạch thương mại hai nước lần đầu tiên đã vượt mốc 1 tỉ USD.

Thủ tướng Orban Viktor bày tỏ tình cảm đối với Việt Nam và cho biết sẽ thu xếp sớm thăm Việt trong thời gian tới.

Thủ tướng Orban Viktor cho biết Hungary đã hoàn tất thủ tục thông qua khoản ODA trị giá 400 triệu USD cho Việt Nam, đồng thời mỗi năm cấp 200 học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, hai nhà lãnh đạo đánh giá Việt Nam và Pakistan chia sẻ nhiều điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác, nhất trí sẽ có các biện pháp nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị; vui vẻ nhận lời thăm lẫn nhau vào thời điểm thích hợp và nhất trí thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có ưu tiên thúc đẩy các thỏa thuận kinh tế và thương mại, khai thác thị trường và lợi thế so sánh của mỗi bên.

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Séc Petr Macinka, hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Séc, nhất trí cần tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) để tăng kim ngạch thương mại hai nước.

Séc coi Việt Nam là "cửa ngõ" để tiến vào thị trường ASEAN, trong khi Việt Nam coi Séc là cầu nối quan trọng tại Liên minh châu Âu (EU).

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị Hoà bình về Dải Gaza

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị Hoà bình về Dải Gaza

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị Hoà bình về Dải Gaza, khẳng định dành sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza

(NLĐO)- Sáng 19-2, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Washington D.C., Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza.

Tổng Bí thư chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Mỹ

(NLĐO)- Các văn bản được ký và trao giữa Việt Nam và Mỹ gồm nhiều thỏa thuận quan trọng trên nhiều lĩnh vực với tổng giá trị lên tới 37,2 tỉ USD.

Tổng Bí thư Tô Lâm Hội đồng Hòa bình về Gaza
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo