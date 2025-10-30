HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm để lại dấu ấn quan trọng khi hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở rộng hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 30-10 theo giờ địa phương tại Anh, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay London Stansted ở thủ đô London, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland theo lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer từ ngày 28 đến 30-10.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô London về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Ảnh: TTXVN

Tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Seema Malhotra; Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew; đại diện Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Stephen Walton.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng và Phu nhân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Keir Starmer; tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh; gặp Chủ tịch Thượng viện Anh; gặp Nhóm Nghị sĩ liên đảng ủng hộ Việt Nam tại Quốc hội Anh; gặp Chủ tịch Hạ viện; tiếp nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair, viếng mộ Lãnh tụ giai cấp vô sản Karl Marx.

Cũng trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm dự tọa đàm với các chuyên gia công nghệ của Anh và thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn; dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-Anh; dự Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam-Anh; gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Anh; phát biểu chính sách tại Đại học Oxford; chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước…

Nhân chuyến thăm chính thức, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, theo đó tăng cường hợp tác trên 6 trụ cột chính: tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính; tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế; hợp tác về môi trường, năng lượng và chuyển đổi xanh; tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, các quyền bình đẳng và các lĩnh vực khác; tăng cường phối hợp về các vấn đề khu vực và quốc tế.

- Ảnh 3.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tại Tuyên bố chung, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và hợp tác giữa các cơ quan và Ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giám sát lập pháp và các công tác của Quốc hội; thúc đẩy giám sát và phối hợp giám sát triển khai các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương đã ký kết giữa hai nước; tăng cường tham vấn, chia sẻ quan điểm và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai bên cùng tham gia.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong việc phát triển các trung tâm, bao gồm Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam tại TP HCM và Đà Nẵng, thông qua khuôn khổ Đối tác về Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam-Anh.

Sáng kiến này sẽ tận dụng kinh nghiệm của Vương quốc Anh với vai trò là trung tâm tài chính toàn cầu và trung tâm thị trường vốn xanh, đồng thời làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế giữa hai nước trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính và dịch vụ chuyên nghiệp.

Việt Nam và Anh nhất trí tăng cường hợp tác thông qua việc huy động tài chính xanh để thúc đẩy tăng trưởng xanh, ít phát thải; phối hợp chia sẻ chuyên môn và triển khai các công cụ tài chính xanh tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, tăng trưởng xanh và công nghệ đột phá; thúc đẩy chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ thông qua các dự án hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp của hai bên.

Hai bên nhất trí thiết lập Quan hệ Đối tác Năng lượng sạch Việt Nam-Anh giữa Bộ Công Thương Việt Nam và các cơ quan liên quan của Vương quốc Anh nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh tế phát thải carbon thấp và có khả năng chống chịu cao ở cả hai nước…

Vương quốc Anh khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc thúc đẩy giảng dạy và đào tạo tiếng Anh, hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các trường học Việt Nam vào năm 2035 và nâng cao phát triển nhân tài thông qua hợp tác giữa các tổ chức giáo dục, cơ sở đào tạo và trường học Việt Nam.

Hai bên cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng trên toàn cầu, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời chia sẻ tầm nhìn chung về một trật tự quốc tế công bằng dựa trên luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (2010-2025), là dấu mốc quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đánh giá những thành tựu nổi bật, đồng thời đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới.

Tin liên quan

Toàn văn phát biểu chính sách quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford

Toàn văn phát biểu chính sách quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Oxford - trung tâm giáo dục đại học hàng đầu của thế giới, biểu tượng tri thức của nước Anh

Tổng Bí thư Tô Lâm viếng mộ Karl Marx tại London

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến viếng mộ Lãnh tụ giai cấp vô sản Karl Marx tại thủ đô London, Vương quốc Anh.

Việt Nam - Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam - Anh Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Anh
