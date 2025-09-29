HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư lưu ý về tình trạng băng nhóm tội phạm cấu kết với cán bộ thoái hóa, biến chất

Bảo Trân

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt lưu ý tình trạng cấu kết giữa băng nhóm tội phạm với cán bộ thoái hóa, biến chất để trục lợi ngày càng tinh vi, biến tướng

Chiều 29-9, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức họp báo thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo diễn ra sáng cùng ngày.

Tổng Bí thư dẫn băng nhóm tội phạm để nói về nạn "quan - thương" cấu kết- Ảnh 1.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng thông tin tại họp báo. Ảnh: GIA HÂN

Tại họp báo, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho hay, tại phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã nhấn mạnh kể từ phiên họp 28, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã phát hiện một số vụ mới có tính chất cảnh báo cao, nhất là về sự cấu kết giữa đối tượng trong các băng, nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất để trục lợi.

Đặc biệt, ông Đặng Văn Dũng cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vừa qua, các cơ quan tố tụng đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ phạm tội có tổ chức, có sự cấu kết giữa các đối tượng các băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt một số địa phương, cả cán bộ trong cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và niềm tin của nhân dân.

Điển hình là các băng nhóm ở Thanh Hóa, như Tuấn "thần đèn", Vi "ngộ", Mạnh "gỗ"... liên quan đến các vi phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản, đấu giá, trốn thuế, đưa, nhận, môi giới hối lộ,…

"Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý tình trạng "quan - thương" cấu kết để trục lợi ngày càng tinh vi, biến tướng, nguy hại hơn, với mối quan hệ "quan chức - doanh nhân - tội phạm", các đối tượng đã thông đồng, móc ngoặc, hình thành "nhóm lợi ích" để trục lợi, thậm chí chi phối, lũng đoạn quyền lực, làm ảnh hưởng đến môi trường phát triển lành mạnh của nền kinh tế và hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước. Việc nhận diện và triệt phá, xóa bỏ các mối liên hệ này là vô cùng quan trọng, chúng ta đã làm và sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới" - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng nói.

Tổng Bí thư dẫn băng nhóm tội phạm để nói về nạn "quan - thương" cấu kết- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo. Ảnh: Báo Nhân dân

Theo ông Dũng, từ kết luận trên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025 và thời gian tới là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng phải khẩn trương, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, nhất là đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc, không để kéo dài sang nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XIV và Quốc hội khóa XVI những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

"Đặc biệt, Tổng Bí thư lưu ý là phải tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ, việc có sự cấu kết, móc nối giữa quan chức thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, nhất là với đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp, theo đúng tinh thần là "khởi tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe mạnh mẽ" - ông Đặng Văn Dũng cho biết.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy có liên quan khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc về sản xuất, buôn bán các mặt hàng là thực phẩm chức năng, sữa giả, thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.

Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc có liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa XIV và nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp.

Tin liên quan

Bắt "trùm giang hồ" Mạnh "gỗ"

Bắt "trùm giang hồ" Mạnh "gỗ"

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam "trùm giang hồ" Mạnh "gỗ" cùng 9 bị can khác liên quan tới đường dây buôn lậu gỗ từ Lào về Việt Nam

Bắt tạm giam loạt lãnh đạo vụ án ông bầu Cao Tiến Đoan

(NLĐO)- Loạt lãnh đạo các đơn vị, trong đó có 1 Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án ông bầu Cao Tiến Đoan

Hành trình xác minh, thu thập chứng cứ phạm tội của con nuôi trùm giang hồ Tuấn "thần đèn"

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Việt Nam mời 5 nước cử lực lượng tham gia diễu binh dịp Quốc khánh 2-9; “Giang hồ mạng" và những vết trượt dài...

Thanh Hóa khai thác khoáng sản Tuấn "thần đèn" Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Tổng Bí thư Tô Lâm Vi "ngộ" Bầu Đoan Mạnh "gỗ"
