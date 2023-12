Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái

Ngày 20-12, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả, kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; cho ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá năm 2023, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, toàn diện các mặt công tác đề ra, giữ vững thế chủ động chiến lược, môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị cũng thống nhất đánh giá cao kết quả 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị của Đảng ủy Công an Trung ương

Cùng với đó, tiếp tục khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, duy trì ổn định an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong năm 2024, hội nghị thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm với 3 nhóm mục tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ và 3 giải pháp trọng tâm, đột phá đã đề ra từ năm trước với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng ủy Công an Trung ương là tập thể luôn luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đã để lại nhiều kết quả và dấu ấn nổi bật, thể hiện cao nhất trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

"Các đồng chí hành động rất vất vả nhưng cũng rất đáng vinh dự, tự hào. Đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương cần chủ động nghiên cứu và tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước gắn với các đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự"- Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị cần tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ. Quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Cùng với đó, cũng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".