Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Theo TTXVN

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Tổng cục Chính trị đã đề xuất nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương.

Ngày 30-3, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tham dự hội nghị có: Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, điều hành hội nghị.

Cùng dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

Tham dự Hội nghị có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các Ủy viên Trung ương Đảng, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các tổng cục và một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Hội nghị đã xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Quân ủy Trung ương đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể; trong đó xác định năm 2026 toàn quân triển khai thực hiện 82 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình. Đến nay toàn quân đã triển khai 50 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình, trong đó đã hoàn thành 17 nhiệm vụ, đang thực hiện 33 nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ; 32 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình còn lại sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Tổng cục Chính trị đã tích cực, chủ động đề xuất nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, Tổng Bí thư thống nhất với nội dung Chương trình hành động, các chỉ tiêu; nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình cụ thể. Tổng Bí thư giao Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu và Quân ủy Trung ương, hoàn thiện nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, trình Phó Bí thư Quân ủy Trung ương ký ban hành để cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát, bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Toàn văn phát biểu Khai mạc Hội nghị Trung ương 2 của Tổng Bí thư Tô Lâm

(NLĐO) - Sáng 23-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

