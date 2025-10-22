HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet ký thỏa thuận hợp tác với học viện hàng không Airways Aviation

Dương Ngọc

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet ký thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân lực hàng không với học viện hàng không Airways Aviation của Phần Lan.

Ngày 21-10, tại Phần Lan, Hãng hàng không Vietjet và học viện hàng không Airways Aviation (Phần Lan) đã ký thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân lực hàng không. Sự kiện diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, đại diện lãnh đạo và doanh nghiệp hai nước, trong khuôn khổ buổi gặp gỡ doanh nghiệp Phần Lan tiêu biểu nhân chuyến thăm chính thức nước này của Tổng Bí thư.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến và chúc mừng Vietjet và Airways Aviation trao thỏa thuận phát triển nguồn lực hàng không quốc tế tại Phần Lan

Cụ thể, Airways Aviation sẽ hợp tác cùng Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) triển khai các chương trình đào tạo phi công tại châu Âu, tuân thủ tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) và nhà chức trách hàng không Việt Nam (CAAV). Các chương trình đào tạo chuyên biệt MPL, CPL nhằm đáp ứng nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao phục vụ chiến lược mở rộng mạng bay toàn cầu của hãng bay, phát triển bền vững khu vực và quốc tế.

Việt Nam và Phần Lan kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn lực. Hợp tác với Airways Aviation giúp Vietjet tiếp tục đóng góp vào thời kỳ hợp tác mới giữa hai nước trên nền tảng sáng tạo, tri thức và phát triển bền vững.

Vietjet hiện có hơn 9.000 nhân sự đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, hoạt động tại nhiều thị trường trong nước và quốc tế. Hãng không ngừng mở rộng mạng bay, thu hút nhân lực. Với mạng bay rộng khắp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Vietjet có kế hoạch sớm mở rộng mạng bay đến các thị trường lớn tại Châu Âu, Châu Mỹ…

- Ảnh 2.

Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (phải, hàng trước) và Tổng giám đốc Airways Aviation, ông Alexandre Alves (trái, hàng trước) trao thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không quốc tế

Là đối tác đào tạo của IATA tại Việt Nam, Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) đã thực hiện đào tạo cho gần 400.000 lượt phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư, điều phái bay…

Airways Aviation là học viện đào tạo bay được công nhận toàn cầu, hiện diện trên khắp Châu Âu, Trung Đông, Châu Á và Úc, với hơn 45 năm kinh nghiệm.

Tin liên quan

Vietjet ký hợp đồng mua 40 động cơ Trent 7000 với Rolls-Royce, lắp cho 20 máy bay Airbus A330Neo

Vietjet ký hợp đồng mua 40 động cơ Trent 7000 với Rolls-Royce, lắp cho 20 máy bay Airbus A330Neo

(NLĐO)- Vietjet và Rolls-Royce vừa ký kết đơn hàng mới trị giá lớn, bao gồm 40 động cơ Trent 7000 nhằm trang bị cho 20 máy bay thân rộng Airbus A330Neo.

Vietjet đặt hàng mới 100 máy bay A320/ A321neo

(NLĐO)- Vietjet và Airbus ngày 17-6 công bố đơn đặt hàng 100 máy bay và 50 quyền chọn mua A321neo mới.

Chủ tịch nước chứng kiến Vietjet nhận bàn giao máy bay Boeing đầu tiên trong đơn hàng 200 chiếc

(NLĐO)- Vietjet nhận bàn giao máy bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc tại nhà máy của Boeing ở Seattle, bang Washington, Mỹ.

VietJet Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm thăm phần lan
