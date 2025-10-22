Việt Nam - Phần Lan nâng cấp quan hệ

Ngày 21-10, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Helsinki, Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Phần Lan.

Nhất trí những định hướng lớn

Tại hội đàm sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb đã trao đổi những định hướng chiến lược lớn, qua đó đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, tương xứng với tầm vóc hiện có. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ thông tin, lâm nghiệp, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, hợp tác phát triển bền vững biển, khoa học kỹ thuật.

Hai bên cũng nhất trí triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU), qua đó tạo thuận lợi đẩy mạnh quảng bá, tìm kiếm cơ hội hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực nông sản và tiêu dùng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư tại Việt Nam và sẵn sàng cùng Phần Lan làm cầu nối tiếp cận thị trường EU - ASEAN và thúc đẩy hợp tác Việt Nam - EU, Phần Lan - ASEAN phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị Phần Lan có tiếng nói thúc đẩy 7 nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU cũng như thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hải sản xuất khẩu Việt Nam.

Tổng thống Alexander Stubb khẳng định Phần Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: Kinh tế tuần hoàn, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, thông qua việc tích cực rà soát, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao; đẩy mạnh triển khai và tháo gỡ vướng mắc trong các dự án lớn giữa hai nước.

Hai bên nhất trí những định hướng lớn trong việc triển khai các biện pháp đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khác như giáo dục - đào tạo, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb hội đàm Ảnh: TTXVN

Đẩy mạnh và tăng cường hợp tác

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có những vấn đề liên quan đến an ninh, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế và chấm dứt xung đột.

Về vấn đề biển Đông, hai bên ủng hộ quan điểm chung của ASEAN trong giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Việt Nam và Phần Lan đã ra Tuyên bố chung về việc hai bên chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Phần Lan lên Đối tác chiến lược, đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước, khẳng định các nguyên tắc, đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Phần Lan: Bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Phần Lan; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan về việc hỗ trợ và thúc đẩy công tác chuẩn bị và triển khai các dự án được tài trợ theo Chương trình đầu tư công của Phần Lan; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan tín dụng xuất khẩu Phần Lan.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo và có một số hoạt động quan trọng khác.