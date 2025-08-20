Sáng 20-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (28-8-1945 - 28-8-2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm Ngày thành lập Chính phủ và Hội nghị gặp mặt các thế hệ lãnh đạo công tác tại Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và tự hào được cùng các lãnh đạo công tác tại Chính phủ qua các thời kỳ nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn, quan trọng của các đồng chí đi trước, cùng nhau khẳng định ý chí tiến lên vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Theo Tổng Bí thư, từ buổi khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, biết bao thế hệ cán bộ lãnh đạo Chính phủ, từ Trung ương tới cơ sở, đã bước vào giai đoạn thử thách, giai đoạn cam go, mọi cái đều bỡ ngỡ, gian nan.

Thế hệ cán bộ lãnh đạo Chính phủ vừa là người điều hành quốc gia, vừa là người lính nơi tuyến đầu quản trị, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; vừa là kiến trúc sư thiết kế thể chế, vừa là người thợ cả dựng lên những thiết chế đầu tiên của một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.

Lịch sử đã chứng kiến hai cuộc trường kỳ kháng chiến vĩ đại, nơi ý chí của dân tộc kết tinh thành sức mạnh vô song. Tổng Bí thư nêu rõ trong những năm tháng ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ đã gánh trên vai cả một "cỗ máy" quốc gia vận hành trong chiến tranh: Chuyển hóa nguồn lực ít ỏi thành sức mạnh toàn dân; tổ chức sản xuất, hậu cần; điều phối chính sách, giữ vững kỷ cương; huy động trí tuệ, tài lực và lòng dân, sức dân cho tiền tuyến.

Từ "hạt gạo chia đôi", từ "bát cơm sẻ nửa", Chính phủ đã hiện thực hóa tinh thần "dĩ bất biến, ứng vạn biến": Kiên định mục tiêu độc lập tự do, nhưng linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo trong mọi sách lược. Đó là những năm tháng mà mỗi văn bản chỉ đạo, quyết định điều hành đều in đậm dấu ấn trách nhiệm với sinh mệnh quốc gia; nơi mà mỗi tấc đất giải phóng, mỗi nhà máy, công trường, làng xóm, thôn bản, những mái trường, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng, được khôi phục sau các trận bom của kẻ thù đều có bóng dáng của những người "đầu tàu gánh vác" trong bộ máy Chính phủ.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, các đồng chí lại đứng trước một sứ mệnh vô cùng nặng nề, trọng đại: Hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục hậu quả đổ nát, đưa cả dân tộc bước vào thời kỳ kiến thiết, phát triển. "Đó là giai đoạn mà từng đồng vốn, từng ký gạo, từng mét vải đều quý như vàng; mỗi quyết sách đều là sự cân nhắc đầy trăn trở giữa nhu cầu bức thiết và nguồn lực hạn hẹp" - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Bắc

Tổng Bí thư nêu rõ giữa bộn bề thiếu thốn ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ đã kiên trì tìm đường đổi mới quản trị, thí điểm những cơ chế mới, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực xã hội. Khi Đổi mới được khởi xướng, chúng ta một lần nữa đi đầu trong đột phá tư duy: Chuyển từ cơ chế tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển mới, nơi pháp luật, thị trường và kỷ cương quản trị trở thành bệ đỡ cho sáng tạo và khởi nghiệp.

Tổng Bí thư khẳng định từ những bước đi đầu tiên đầy thận trọng cho tới những cải cách thể chế ngày càng hoàn thiện, bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước. Mỗi kế hoạch 5 năm, mỗi chương trình mục tiêu quốc gia, mỗi dự án hạ tầng chiến lược là một viên gạch trong đại công trình dựng xây Tổ quốc. Mỗi nỗ lực giảm nghèo, mở rộng an sinh, phổ cập giáo dục và bảo hiểm y tế, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là một cầu nối để không ai bị bỏ lại phía sau.

Trên mặt trận đối ngoại, Chính phủ đã cùng toàn hệ thống chính trị kiên định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng quan hệ đối tác; đưa Việt Nam trở thành thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, những kết nối hạ tầng chiến lược, những tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay, những khu công nghiệp, khu công nghệ cao mọc lên là bằng chứng sống động của một Việt Nam đổi thay từng ngày.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ và tâm huyết của biết bao nhà quản trị quốc gia từ Trung ương đến địa phương. Đằng sau sự chuyển mình của nền kinh tế là những đêm trắng họp bàn, là những bản thảo viết đi viết lại, là những cuộc đối thoại bền bỉ với doanh nghiệp và người dân để tìm ra lời giải hài hòa lợi ích.

"Đằng sau sự thịnh vượng đang đến gần là những hy sinh lặng lẽ của nhiều thế hệ cán bộ giữ mình trong sạch, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ qua các thời kỳ, những người đã góp mồ hôi, xương máu, tuổi trẻ và cả tính mạng của mình để xây nền hành chính, quản trị quốc gia; trân trọng tưởng nhớ những đồng chí đã đi xa, những người anh hùng, liệt sĩ, các bậc tiền bối đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ tri ân là để khắc ghi và khắc ghi là để tiếp bước. Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong mấy chữ: Bản lĩnh - kỷ cương - đoàn kết - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả - vì dân. Bản lĩnh để đứng vững giữa đổi thay; kỷ cương để hệ thống vận hành thông suốt; đoàn kết là sức mạnh; liêm chính để giữ lòng dân; hành động để biến nghị quyết thành hiện thực; sáng tạo để vượt qua thách thức; hiệu quả để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và vì dân, để mọi chính sách đều tìm về mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của mỗi người dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định mỗi chặng đường đi qua đều thấm đẫm dấu ấn của đoàn kết, trí tuệ và kỷ luật; kiên định mục tiêu, linh hoạt sách lược; ý Đảng hòa quyện lòng dân. Tổng Bí thư mong muốn dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ qua các thời kỳ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ hiện nay, sẽ góp ý thẳng thắn, xây dựng, truyền cảm hứng, nâng đỡ lớp trẻ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Đồng thời, tiếp tục viết, tiếp tục trao đổi, tiếp tục lắng nghe và truyền lại "nghệ thuật quản trị quốc gia" đã được rèn đúc qua một đời cống hiến; hãy tiếp tục là "ngọn lửa ấm" để mỗi người cán bộ hôm nay, trong những lúc khó khăn nhất, vẫn nhớ đường, vững bước.