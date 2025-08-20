Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ

Ngày 20-8, trong không khí chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Bắc

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tham dự lễ kỷ niệm còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện Thường trực Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc Đảng ủy Chính phủ…

Trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để ôn lại truyền thống; tri ân, cảm ơn, học hỏi các thế hệ đi trước và cùng nhau thúc đẩy mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong buổi lễ trọng thể này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam - Người "làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta".

"Chúng ta ghi nhớ công lao to lớn của các bậc tiền bối cách mạng; tri ân, biết ơn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và những đau thương, mất mát vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, gia đình có công với cách mạng"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ đã luôn dành sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quan tâm toàn diện, chia sẻ chân tình, cảm thông sâu sắc với Chính phủ những lúc khó khăn, thách thức. Đồng thời, gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương qua các thời kỳ đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiến tạo Chính phủ vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về truyền thống 80 năm Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ôn lại chặng đường lịch sử 80 năm của Chính phủ kể từ ngày 28-8-1945. Thời điểm đó, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới và công bố danh sách Nội các thống nhất quốc gia gồm 15 thành viên do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, đánh dấu sự ra đời của Chính phủ Cách mạng đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, gồm 13 Bộ (Ngoại giao, Nội vụ, Thông tin Tuyên truyền, Quốc phòng, Thanh niên, Kinh tế quốc gia, Cứu tế xã hội, Tư pháp, Giao thông Công chính, Lao động, Y tế, Tài chính, Quốc gia Giáo dục).

Nhìn lại lịch sử 80 năm của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát 8 thành tựu nổi bật sau đây:

Một là, tập trung xây dựng nước Việt Nam mới, Chính phủ mới và bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám. Chính phủ lâm thời lúc bấy giờ tổ chức Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 6-1-1946. Ngày 2-3-1946, Quốc hội khóa I tại kỳ họp thứ nhất đã thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến gồm 14 thành viên và ngày 9-11-1946, tại kỳ họp thứ 2 đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Hai là, gánh vác sứ mệnh lịch sử góp phần thực hiện thắng lợi cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Geneva với Chính phủ ta, do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn, về chấm dứt chiến tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương.

Ba là, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi cuộc Kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đại thắng mùa Xuân 1975 với đỉnh cao là ngày toàn thắng 30-4-1975 của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước sau hơn 20 năm chia cắt, Bắc - Nam sum họp một nhà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Bắc

Bốn là, tập trung xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tổ chức công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh. Từ một nước thiếu đói, Việt Nam đã tự túc lương thực, bắt đầu xuất khẩu gạo sau 1 năm thực hiện "Khoán 10" và ngày nay trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Những kết quả đổi mới bước đầu này đã góp phần làm thay đổi cục diện tình hình kinh tế - xã hội, đất nước thoát nghèo, từng bước hình thành và củng cố các luận điểm xuất phát từ thực tiễn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.



Năm là, thực hiện thành công chủ trương, đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Sáu là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác và phát triển đất nước.

Bảy là, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tám là, phát triển toàn diện đất nước, xây dựng nền tảng, tầm nhìn, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong suốt lịch sử 80 năm hào hùng, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, gian khổ và đầy thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ qua các nhiệm kỳ đã thể hiện rõ tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Từ thực tiễn hoạt động, chúng ta có thể rút ra một số bài học sau đây:

Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Chính phủ phải coi đây là điều kiện tiên quyết và là kim chỉ nam trong mọi hoạt động.

Hai là, lấy dân là gốc; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong mọi hoạt động của Chính phủ.

Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; Chính phủ phải tạo mọi điều kiện thúc đẩy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; Chính phủ phải là nòng cốt trong kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước, kiên định, kiên trì tinh thần độc lập tự chủ.

Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; vì vậy mọi hoạt động của Chính phủ phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, mọi mặt của Đảng mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ sẽ không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, bản lĩnh, tự tin, tự lực, tự cường cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hành động quyết liệt; nói đi đôi với làm; đối với nhân dân, doanh nghiệp: "Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm"; đối với công việc: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Người đứng đầu Chính phủ kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình; chung tay cùng Chính phủ xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nhân dịp này, lãnh đạo Chính phủ trân trọng cảm ơn và mong muốn các tổ chức quốc tế, các quốc gia, đối tác, bạn bè ở khắp năm châu tiếp tục đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ, hợp tác và giúp đỡ Việt Nam nói chung, Chính phủ nói riêng trong quá trình đổi mới và hội nhập, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.