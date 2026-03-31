Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

Chiều 31-3, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội có: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Minh Hưng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Sỹ Thanh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung...

Từ trái qua: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị

Tham dự tại 34 điểm cầu cấp tỉnh có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, sở nội vụ, văn phòng tỉnh ủy, thành ủy, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng.

Tại điểm cầu xã, phường, đặc khu có các thành viên ban chỉ đạo bầu cử, ủy ban bầu cử cấp xã; bí thư, phó bí thư đảng ủy; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã; các bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể.

Dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Sau quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chủ động, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm rất cao của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức, đoàn thể, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của Tổng Bí thư Tô Lâm; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và cử tri cả nước, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong nước và ngoài nước đánh giá cao.

"Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước ta, đang đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mọi mặt của đời sống xã hội" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Hội nghị nghe đại diện của Hội đồng Bầu cử quốc gia trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức cuộc bầu cử, làm rõ nguyên nhân thành công, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị cụ thể với các cơ quan tổ chức hữu quan, để thực hiện tốt hơn nữa công tác bầu cử ở các nhiệm kỳ sau.

Đặc biệt, hội nghị sẽ nghe phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, định hướng chiến lược đối với công tác bầu cử và hoạt động của Quốc hội, HĐND trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, từ thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần vào thành công của hội nghị.

Tỉ lệ cử tri đi bầu đạt mức rất cao

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, cuộc bầu cử được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hơn 76 triệu cử tri tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu trên phạm vi cả nước. Tỉ lệ cử tri đi bầu đạt mức rất cao (99,70%), thể hiện rõ ý thức chính trị và tinh thần trách nhiệm công dân sâu sắc của nhân dân.

Đặc biệt, không chỉ tại các địa bàn đô thị, đồng bằng mà ở các vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, công tác tổ chức bầu cử đều đạt những kết quả rất tích cực; nhiều địa phương ghi nhận tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu gần như tuyệt đối như các tỉnh Lào Cai, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, TP Huế...