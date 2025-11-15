HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp

Sáng 15-11, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo Hội nghị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị - Ảnh: Lâm Hiển

Hội nghị do Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố và cấp xã trong cả nước.

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Về phía Hội đồng Bầu cử quốc gia có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hòa Bình và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Võ Thị Ánh Xuân.

Cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 có nhiều điểm mới quan trọng

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nêu rõ, còn đúng 4 tháng nữa cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo Hội nghị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp lại địa giới hành chính,... mở ra không gian phát triển mới, động lực mới, là điều kiện nền tảng để giữ vững ổn định và phát triển, để quản trị quốc gia hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, đảm bảo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quốc hội cũng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam.

Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026.

Đến nay, các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ và các địa phương đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng quy định và tiến độ đề ra. Tại Hội nghị hôm nay, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ các tài liệu liên quan.

Chủ tịch Quốc hội cho biết so với các nhiệm kỳ trước, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới quan trọng như: Rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ấn định ngày bầu cử vào ngày 15-3-2026, sớm hơn 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước. Rút ngắn thời gian trong các bước của quy trình bầu cử: thời gian từ khi kết thúc nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử giảm từ 70 ngày còn 42 ngày; các mốc thời gian hiệp thương, công bố danh sách người ứng cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được điều chỉnh tương ứng, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp thực tiễn.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo Hội nghị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự tại Phòng Diên Hồng. Ảnh: Lâm Hiển

Điều chỉnh thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu và tổ chức phụ trách bầu cử theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đa dạng hóa phương thức vận động bầu cử, bên cạnh hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp, cho phép tổ chức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến với điều kiện bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin và an ninh mạng.

Đặc biệt, có cơ chế cho phép Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ động điều chỉnh thời gian và hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử khi phát sinh tình huống thực tế, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tổ chức bầu cử.

Công tác chuẩn bị là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử

Theo Chủ tịch Quốc hội, hội nghị sẽ nghe truyền đạt các nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương Đảng và đặc biệt Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu tài liệu, có thể trao đổi những vấn đề chưa rõ, những vấn đề thực tiễn ở địa phương, cơ sở; đồng thời các cơ quan có liên quan lắng nghe để trả lời các vấn đề mà đại biểu nêu.

"Mỗi kỳ bầu cử đều có những bối cảnh mới, những thuận lợi, khó khăn riêng, có thể phát sinh những tình huống mới, nhưng với quyết tâm chính trị cao cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các cấp ủy Đảng đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử", Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đặc biệt lưu ý, thực hiện đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị là: cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm; làm được như vậy nhất định, cuộc bầu cử lần này là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, lựa chọn, bầu ra được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.


Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp Hội đồng Bầu cử quốc gia

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp Hội đồng Bầu cử quốc gia để chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Danh sách Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

(NLĐO) - Hội đồng Bầu cử quốc gia đã được kiện toàn với 19 thành viên, trong đó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch Hội đồng.

Thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia gồm 19 thành viên

(NLĐO)- Theo Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội sẽ làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

hội đồng bầu cử quốc gia Tổng Bí thư Tô Lâm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI bầu cử HĐND các cấp
