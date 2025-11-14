Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành kết luận mới về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy

Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (ngày 12-11-2025) về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới (Kết luận 210).



Thực sự là cuộc cách mạng, "sắp xếp lại giang sơn"

Theo Kết luận 210, sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết 18) đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Đáng chú ý, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã được triển khai tổng thể, triệt để và đồng bộ trong cả nước với quy mô lớn. Giảm 34,9% đầu mối trực thuộc Trung ương, 100% Đảng đoàn, ban cán sự Đảng; giảm 46% đơn vị hành chính cấp tỉnh, 66,9% đơn vị hành chính cấp xã; lần đầu tiên kể từ năm 1945, cả nước giảm một cấp hành chính (không tổ chức cấp huyện), thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định sự đột phá, đổi mới tư duy cả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, thực sự là cuộc cách mạng, "sắp xếp lại giang sơn"; tổ chức lại, mở rộng không gian phát triển của đất nước, kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược, dài hạn; thúc đẩy quản trị quốc gia, quản trị địa phương, chuyển từ mô hình quản lý sang phục vụ, kiến tạo phát triển, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng; thể hiện quyết tâm thực hiện cải cách về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị một cách căn bản, mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Kết quả cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cho thấy đây là một chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao; uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc tiếp tục được giữ vững, tạo môi trường hòa bình, ổn định phát triển đất nước, đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư là "tổng công trình sư" cuộc cách mạng

Theo Kết luận 210, nguyên nhân của kết quả đạt được là do sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; kiên định với quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết 18; vai trò của Tổng Bí thư trong chỉ đạo định hướng, thúc đẩy, truyền cảm hứng và "thực sự là tổng công trình sư" cuộc cách mạng. Thực hiện nhất quán phương châm những việc đã rõ, được chuẩn bị kỹ lưỡng cần thực hiện thì thực hiện ngay theo phạm vi thẩm quyền.

Sự tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, nêu gương của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đồng thời, kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, tập trung giải quyết những nút thắt, vướng mắc; chuẩn bị sẵn sàng, kỹ lưỡng, bố trí nguồn lực để thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Xác định rõ tầm nhìn dài hạn, bước đi chiến lược đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới; đổi mới tư duy, cách tiếp cận và phương pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết; triển khai quyết liệt từ trên xuống, Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng; thực hiện nhanh, quyết liệt, đồng bộ, bài bản, hiệu quả theo phương châm "vừa chạy vừa xếp hàng", Trung ương không đợi cấp tỉnh, cấp tỉnh không đợi cấp cơ sở; quá trình thực hiện đúng định hướng, không cầu toàn, không nóng vội, bảo đảm giữ vững các nguyên tắc hoạt động của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ổn định chính trị - xã hội.

Thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

Trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 18, Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là người đứng đầu, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp.

Theo đó, cần tăng cường và giữ vững đoàn kết nội bộ, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp xã sau khi hợp nhất.

Tập trung cao nhất các nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị để phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ các ban, cơ quan của Đảng, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương mới thành lập theo hướng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động...

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; xóa cơ chế "xin - cho", tăng trách nhiệm người đứng đầu…

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Kết luận 210 yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, 2 viện hàn lâm khoa học xã hội và khoa học - công nghệ, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng của Trung ương, phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Khẩn trương hoàn thành sắp xếp lại đầu mối bên trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng các cấp do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, sắp xếp các cơ quan báo, tạp chí, đơn vị sự nghiệp thuộc các tổ chức chính trị - xã hội (cấp Trung ương, cấp tỉnh) theo các kết luận của Trung ương.

Sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Đứng đầu ngành kiểm sát, tòa án, thuế không phải là người địa phương

Khẩn trương thực hiện hiệu quả, đồng bộ thể chế về công tác cán bộ; coi trọng uy tín trong Đảng và tín nhiệm trong nhân dân; theo đúng chủ trương "có vào có ra", "có lên có xuống".

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả việc bố trí chức danh bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra... không phải là người địa phương; nghiên cứu thực hiện việc bố trí chức danh người đứng đầu các ngành, lĩnh vực: Kiểm sát, tòa án, thuế cấp tỉnh không phải là người địa phương.

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả; kiên quyết khắc phục những yếu kém, bất cập, sơ hở trong công tác cán bộ. Đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các hành vi chạy chức, chạy quyền; coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự của cán bộ.

Kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, uy tín thấp, sai phạm và cán bộ ở những cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả thực hiện nhiệm vụ yếu kém mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Triển khai Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững; nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư; phát hiện, tuyển chọn, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc, cán bộ khoa học, kỹ thuật có tiềm năng phát triển.

Đồng thời, rà soát, xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức làm cơ sở để xác định biên chế tổng thể của hệ thống chính trị giai đoạn 2026 - 2031…

Tập trung xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số, bình dân học vụ số theo chỉ đạo của Trung ương; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành và liên thông với dữ liệu quốc gia.

Về công tác kiểm tra, giám sát, Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm trong hoạt động quản lý nhà nước.