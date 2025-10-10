HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, sáng 10-10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt lẵng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Cùng dự về phía Triều Tiên có Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Cho Yong Won và đại diện một số bộ, ngành của Triều Tiên.

Phát biểu khai mạc Lễ khánh thành, Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người bạn thân thiết của nhân dân Triều Tiên. Công trình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành và đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên là niềm vui không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui của nhân dân Triều Tiên bởi trong quá trình xây dựng luôn nhận được sự ủng hộ thuận lợi của các cơ quan, ban, ngành và nhân dân Triều Tiên.

Đại sứ Lê Bá Vinh cho biết Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 75 năm. Ngày 31-1-1950, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng.

- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Jo Yong Won, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Từ đó đến nay, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước luôn được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước coi trọng, không ngừng được củng cố và phát triển.

Hai bên duy trì sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh có chuyến thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên và nhân chuyến thăm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định Việt Nam và Triều Tiên tuy đường xa nhưng lòng rất gần, tuy cách xa ngàn dặm nhưng gắn bó với nhau như tình anh em thân thiết.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Cho Yong Won đã cắt băng khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống

Thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên lần này là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Triều Tiên. Đây là dịp quan trọng để khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên.

- Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trước cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư chia sẻ những khó khăn, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đã phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển với nhiều dấu ấn mới.

Thông tin về tình hình trong nước và lưu ý trước tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Triều Tiên, Tổng Bí thư đề nghị toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tại Triều Tiên tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước, thúc đẩy hai bên duy trì, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp lợi ích của mỗi nước, luật pháp và quy định của mỗi nước cũng như quốc tế, có lợi cho việc duy trì hòa bình, phát triển của khu vực; thúc đẩy các hoạt động giao lưu phù hợp với nhu cầu của hai bên, giao lưu giữa nhân dân hai nước...

Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ đối ngoại; thông tin kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và sở tại; phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” cùng nhau ổn định cuộc sống.

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên do TTXVN ghi nhận:

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên - Ảnh 3.

- Ảnh 5.

- Ảnh 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên - Ảnh 4.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

- Ảnh 11.

- Ảnh 13.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên - Ảnh 5.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Triều Tiên với 21 loạt đại bác chào mừng.

Những hình ảnh đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Triều Tiên

(NLĐO)- Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Triều Tiên sau 18 năm.

Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm thăm triều tiên
